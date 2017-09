Diplomatske govorice: ZDA ukinjajo veleposlaništvo v Ljubljani?

Malce nepričakovano, vendar povsem logično. Vsaj za Američanko. Dobro obveščeni diplomatski viri so namreč dali vedeti – to pa je objavil odlično obveščeni portal Politico –, da je ameriška podjetnica Kelly Roberts, ki naj bi bila kandidatka za novo ameriško veleposlanico v Sloveniji, odstopila od kandidature. Spletni medij Politico ob sklicevanju na tri neimenovane vire, »ki so seznanjeni z zadevo,« dodaja, da naj bi se za to odločila zaradi poslovnih razlogov.

Najprej nekaj zgodovine. Pri njeni izbiri za kandidatko za veleposlanico v Sloveniji naj bi osebno sodelovala prva dama Melania Trump, ki naj bi vztrajala pri tem, da bi položaj prevzela ženska s poslovnimi izkušnjami.

Robertsova naj bi sprva hotela v drugo državo, a je potem po vztrajanju Melanie Trump privolila v položaj v Sloveniji. Sicer še ni bila formalno predlagana, se je pa že začel proces njenega preverjanja za imenovanje, ki potrebuje oz. bi potreboval potrditev v senatu. Toda še pred začetkom procesa usposabljanja za veleposlanico je Robertsova poslala pismo o odstopu od kandidature, poroča Politico ob sklicevanju na neimenovane vire.

Kelly Roberts je skupaj z možem Duanom Robertsom v zadnjem letu republikanskim kandidatom in odborom prispevala več kot 1,2 milijona dolarjev. Oktobra lani pa je sama za Trumpovo kampanjo prispevala 50.000 dolarjev.

3 leta običajno traja opravljanje veleposlaniškega položaja.

Robertsova ima z možem od leta 1992 v lasti razkošen starinski hotel Mission Inn Hotel and Spa v kraju Riverside v Kaliforniji. Je podpredsednica hotela in vsakodnevno sodeluje pri njegovem upravljanju. Kot navaja Politico, naj bi od kandidature za veleposlanico odstopila »zaradi vprašanj, povezanih z dezinvesticijo njenega premoženja«.

Zdaj je prvi mož ameriške ambasade v Ljubljani že slabi dve leti karierni diplomat Brent Hartley.

Po informaciji, da Kellyjeve ne bo v Ljubljano, so se nemudoma začela pojavljati ugibanja v obliki glasnega šepetanja. Mimogrede; stara resnica pravi, da se nikoli ne najde tisti, ki je prvi spregovoril. Eno osrednjih je, ali poteza ni posledica namere, da bi ZDA svoje veleposlaništvo v Ljubljani sploh ukinile in tako začele racionalizacijo diplomatske mreže na Balkanu. Navsezadnje imajo ZDA veleposlaništva v vseh deželah eks Juge, številčno pa je to nekaj tisoč ljudi. Vprašanje visi v zraku, saj ni junaka, ki bi to potrdil. V štabu slovenske diplomacije »o tem ne vedo nič,« govorice pa so označili za »povsem iz trte izvite«.

Vendar diplomati nekaterih zahodnoevropskih držav, akreditirani v Sloveniji, možnost ukinjanja vseeno dopuščajo, a so ob vsem skupaj, roko na srce, pazljivi »ko hudič«.



Triletni mandat, če ni drugače dogovorjeno ZDA v Sloveniji zdaj zastopa karierni diplomat Brent Hartley, ki je bil ob imenovanju tretji človek urada za evropske in evrazijske zadeve v State Departmentu. Na položaju je od februarja 2015.