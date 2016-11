Diplomatska zadrega: kaj je Rusom rekel Janković?

LJUBLJANA – Je ljubljanski župan Zoran Janković izrekel, da je Slovenija priznala pripojitev Krima Rusiji ali ne? Čeprav so ruski mediji, ki so to zapisali, že objavili popravke županove izjave in opravičilo, so v županovem kabinetu zapisali, da župan ni nikoli govoril v imenu države. Niso pa zanikali, da bi to



Bo v zadregi Pahor? Predsednik republike Borut Pahor v torek gosti ukrajinskega predsednika Petra Porošenka. Kako se bo odzval, če beseda nanese na nedavne izjave župana prestolnice in po zmagi njegove stranke na volitvah leta 2012 mandatarja za sestavo slovenske vlade, preverjamo v Pahorjevem uradu. Pojasnila bomo objavili.

izrekel.

V županovem kabinetu so na naše vprašanje, ali so seznanjeni z objavami v ruskih medijih in ali se je župan z ruskimi novinarji pogovarjal o pripojitvi Krima in izjavil, kar pišejo Rusi, odgovorili: »Župan MOL Zoran Janković za medij Rossiyskaya Gazeta ni dajal nobenih izjav. Pred časom je imel intervju o Ljubljani za ruski tisk, vendar ne za omenjeno množično občilo, temveč za časnik Vechernjaya Moskva. Župan ni nikoli govoril v imenu države. Na napačno objavo spornega navedka v Rossiyskaya Gazeta smo se odzvali prek Ministrstva za zunanje zadeve RS oziroma Veleposlaništva RS v Moskvi.«

Ministrstvo kratko in jedrnato

Spomnimo, pred dnevi smo poročali o tem, da so v ruskih medijih objavili popravek izjave slovenskega župana o Krimskem polotoku, ki so jo pred tem objavili . Časopis Rossiiskaya Gazeta je po poročanju portala The Moscow Times zapisal, da je Janković izjavil, da je Slovenija ena prvih evropskih držav, ki je priznala referendum iz leta 2014 na Krimskem polotoku.

V Jankovićevem kabinetu so na naše vprašanje, ali je župan sam zahteval popravek in ali je prejel opravičilo, odgovorili, da je bilo opravičilo, skupaj s popravkom, posredno objavljeno v istem mediju, osebno pa ga sam ni prejel.

Glede na to, da gre za zelo občutljivo tematiko, smo na ministrstvo za zunanje zadeve naslovili vprašanja, ali je z Jankovićevimi besedami prišlo do kakšne diplomatske škode. Pisnega odgovora od njih nismo prejeli, nam je pa predstavnik za stike z javnostjo Rok Hren po telefonu zatrdil, da do diplomatske škode ni prišlo.