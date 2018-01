Dimniki in dimnikarji

Kako si lahko štiričlanska družina iz Podkraja, kar smo videli na eni od TV, z 260 evri mesečnih prihodkov privošči dimnikarja? Ne more. Še eden od krutih primerov, kako si, če nimaš s čim plačati, tudi ob varnost strehe nad glavo. Da bi imeli hišo zavarovano, kje pa! Tvegajo. Ne iz ljubezni do adrenalina, sle po tveganju, temveč zaradi preproste in zelo globoke stiske, v kateri so se znašli.



Nato se pojavijo predstavniki ceha dimnikarjev in napadejo model svobodne izbire izvajalca, češ da je to vzrok za vse več dimniških požarov. Branijo oligopol, slabo rešitev, ki je pred leti sprožila širok upor uporabnikov in dosegla spremembo zakona o dimnikarstvu. Cene storitev so čez noč padle, aroganca je izginila ali pa je kaznovana z izbiro drugega izvajalca. Dimnikarji si želijo nazaj svoje revirje, predvsem zaradi cen, ki jih zdajšnja konkurenca tišči navzdol, saj je sprostitev vstopnih pogojev povečala število izvajalcev. Mora čiščenje dimnika, ki traja slabe četrt ure, res stati nekaj deset evrov, da bi bilo kakovostno?



