Dijalog ni dialog

Dialog. Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje to besedo kot pogovor med dvema osebama, kot dvogovor. In v nadaljevanju pojasnjuje, da gre praviloma za izmenjavo mnenj med zastopnikoma različnih stališč z namenom doseči soglasje ali sporazum.



Dialog je v hrvaškem jeziku dijalog. Tudi njihov jezikovni portal pravi, da ta beseda označuje razgovor dveh oseb ali dveh strani z nasprotnimi stališči. Dvomov o tej definiciji slovar hrvaškega jezika ne dopušča.



In zdaj k stvari. Slovenijo in Hrvaško razdvojuje meja. Še bolj kot meja pa zadnja odločitev mednarodnega arbitražnega sodišča o tej isti meji. Da bi pomirili razgrete strasti in ohladili vroče glave, sta se državi dogovorili za dialog. Kajpak z namenom doseči soglasje ali sporazum, kot to pravita oba slovarja.



