Dežja še ne bo konec, poglejte, kaj grozi

LJUBLJANA – Od petka zvečer do nedelje zjutraj je ob nalivih krajevno padlo tudi okoli 130 litrov dežja na kvadratni meter, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso).

Deževje (tudi krajevne nevihte z nalivi) se bo nadaljevalo še do danes popoldne. Od danes popoldne do ponedeljka zjutraj bodo le občasne krajevne padavine. V ponedeljek se bo dež znova okrepil in ponehal šele v noči na sredo, še napovedujejo.



Vremenske nevšečnosti: 7.11: poplavljena cesta v Murski Soboti

7.47: Dravinja zalila cesto Lešje–Koritno

7.56: čiščenje odtokov zaradi meteorne vode v Sadinji vasi (PGD Sostro)

8.00: voda zaliva stanovanje v Murski Soboti

8.12: prekrivanje strehe v občini Hoče - Slivnica

8.19: črpanje vode iz gospodarskega objekta v Dolenjem Boštanju

8.37: poplavljeno cestišče v Leskovcu pri Krškem

8.40: plaz odnesel cestišče na območju Brežic

8.57: plaz ogroža stanovanjsko hišo v občini Sevnica

Katere reke že poplavljajo

Zaradi obilnih padavin pa naraščajo tudi reke. Krka in njeni pritoki ponekod poplavljajo na širšem poplavnem območju, Ljubljanica in njeni pritoki na Ljubljanskem barju pa večinoma na območjih pogostih poplav. Na območju pogostih poplav se razlivajo tudi Vipava v zgornjem toku, Nanoščica, Kolpa, Dravinja in reke na območju Grosuplja ter Radenskega polja.

Danes bodo reke na območjih osrednje, južne in vzhodne Slovenije poplavljale predvidoma v območju pogostih poplav, ponekod lahko poplavijo tudi v nekoliko večjem obsegu. Kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem bodo ojezerjena. Ob močnejših nalivih lahko hitro narastejo in poplavijo posamezni manjši vodotoki in hudourniki.