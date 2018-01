Dežela janževca noče jeklenega velikana

RADENCI – Čeprav niso kurili, je bilo v gasilskem domu na Janževem Vrhu vroče. Osemdeset domačinov se je udeležilo predstavitve projekta mobilnega operaterja Telemach, da bi na enem najvišjih vrhov v občini Radenci kar med hišami, kot so dejali domačini, postavil bazno postajo s 30-metrskim stolpom iz jeklene konstrukcije in antenami.

Krajane Janževega Vrha, Kobilščaka in Melanjskega Vrha je sklical radenski župan Janez Rihtarič na pobudo vodstva KS Radenci. Dvorana bi bila prepolna, če bi bili ljudje pravočasno obveščeni, so sklicatelju očitali domačini. Prisotni so z enim samim glasom proti zavrnili vsakršno možnost, da bi bazno postajo postavili v njihovi vasi ali v njihovi bližini. Podprla sta jih tudi predsednik KS Radenci Nikolaj Brus in župan Rihtarič, ki je obljubil, da bodo zapisnik s predstavitve posredovali na UE Gornja Radgona, ki odloča o tovrstnih soglasjih, ob tem je investitorju predlagal, naj že zdaj iščejo ustreznejšo lokacijo, ki je oddaljena od naselij in ljudi. Sam je menil, da se ob kakšnem projektu vedno najdejo različne civilne iniciative in projektom nasprotujejo, ponekod upravičeno, drugje pa tudi ne. Dodal je, da ne občina in ne krajani niso proti razvoju, toda na prvem mestu da mora biti zdravje občanov.

Krajani so s pomočjo Karla Lipiča, predsednika Zveze ekoloških gibanj Slovenije, s številnimi argumenti razorožili in v kot stisnili predstavnika investitorja Telemacha Simona Kokalja. Ta jim je zatrjeval, da Telemach po vsej Sloveniji postavlja in širi svoje lastno omrežje, bazna postaja na Janževem Vrhu pa bi s stolpom in antenami oddajala signal za tukajšnje naročnike do sedem kilometrov naokrog ter jih povezovala s sistemom. Zbrane je poučil, da je vsakdo, ki uporablja mobilni telefon, izpostavljen večjemu sevanju, kot bi bil z bazno postajo. Na pripombo krajanov, da že imajo internetno optično povezavo, s signalom za mobilno telefonijo, tudi Telemachovo, pa nobenih težav, je Kokalj zatrdil, da bi bila nova bazna postaja močnejša, s tem pa bi »zmanjšala sevanje samega mobilnega telefona«. Kokalj je krajanom ponudil napravo, s katero bi si lahko sami merili različna sevanja. Ob ostrih protestih prisotnih je samo še dodal, da podaja relevantne informacije in da nikogar ne želi prepričati, sicer pa so »vse naše bazne postaje narejene po vseh slovenskih in evropskih standardih«. Postregel je še s podatkom, da imamo v Sloveniji okoli 2000 baznih postaj. Karel Lipič ga je popravil, da jih je tri- do štirikrat toliko.

Investitorska vsemogočnost

Prvi sosed bodoče bazne postaje Danijel Bojnec ni prišel na sestanek, je pa poslal dopis, ki ga je prebrala predstavnica občine Radenci Nataša Toplak. Ostro in odločno nasprotuje temu, da bi mu soseščino zasmetili z elektromagnetnim sevanjem. Proti investitorju bo nastopal z odvetnikom.

Podobno so bili ostri še drugi razpravljavci. Kar nekaj jeze je letelo tudi na lastnico lokacije, kjer naj bi stal stolp. Še bolj so se jezili na Telemach, ki je najprej začel iskati lokacijo, lokalne skupnosti pa se spomnil čisto nazadnje.

Posebno oster je bil Ljubo Šafarič, ki z ženo in majhnima otrokoma živi v neposredni bližini predvidene Telemachove lokacije. Že mama mu je umrla za rakom, za njim boleha tudi oče, je povedal: »Zato se moramo boriti za nas in naše otroke, saj živi v krogu 200 metrov okoli lokacije deset predšolskih in šoloobveznih otrok.«

Kokalju je oponesel: »Vse javno dostopne študije kažejo, da so bazne postaje nevarne, vi pa nas zavajate z nekakšno svojo o njeni neškodljivosti.«

Domačina Draga Domanjka pa najbolj moti, da so priprave izvajali tako rekoč ilegalno. Od odgovornih zahtevajo »samo to, da preprečijo izvedbo projekta družbe Telemach«.

Žal pa slovenska zakonodaja investitorju dovoljuje, da lahko bazno postajo postavi tudi brez soglasja lokalne skupnosti in prizadetega prebivalstva.