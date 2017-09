Dež odnesel kamniške narodne noše

Največji slovenski folklorni festival Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku se je predčasno končal v soboto zvečer z nastopom Gorenjskega kvinteta in skupine Kingston.

V nedeljo bi morali izpeljati še vrh vsakoletne prireditve, tradicionalno povorko narodnih noš. Po navadi se je udeleži približno 2000 ljudi, a so se organizatorji že v soboto popoldne odločili in javnost obvestili, da nedeljski program v celoti odpovejo.

Bilo je leta 2005, ko se je v sicer lepem sončnem vremenu pol ure pred nedeljsko povorko narodnih noš nenadoma pooblačilo, se na hitro ulilo, potem pa je spet posijalo sonce.

Samo Trtnik, zadolžen za odnose z javnostmi pri organizatorju, zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik, je povedal: »Zaradi slabe vremenske napovedi smo bili prisiljeni odpovedati celotni program v nedeljo, 10. septembra. Kljub celoletnim pripravam na ta veliki in pomembni dogodek smo morali sprejeti to tudi za organizatorja neljubo odločitev. Za ta skrajni ukrep smo se odločili zaradi prevelikega tveganja, saj obiskovalcem, nastopajočim in udeležencem povorke ne moremo zagotoviti minimalnih standardov za izvedbo kakovostne prireditve. Dež lahko trajno poškoduje obutev in oblačila udeležencev v povorki, spolzka tla pa so nevarna za konjsko vprego. Ocenili smo, da bomo tako najbolje zavarovali našo dediščino, ki ji je ta festival posvečen. Dež bi lahko poškodoval tudi tehnično opremo, zato smo morali odpovedati še preostali program. Prepričani smo, da je to za vse skupaj najboljša odločitev, hkrati pa se vsem opravičujemo za morebitne nevšečnosti.«

Odprli kar tri razstave

To se je v dolgoletni zgodovini te znamenite in priljubljene kamniške prireditve, ki so jo v mestu pod kamniškimi planinami začeli prirejati zdaj že davnega leta 1966, zgodilo prvič. »Bilo je leta 2005, ko se je v sicer lepem sončnem vremenu pol ure pred nedeljsko povorko narodnih noš nenadoma pooblačilo, se na hitro ulilo, potem pa je spet posijalo sonce, tako da je povorka normalno potekala od juga Kamnika po Šutni čez Glavni trg vse do kulturnega doma na Fužinah,« se spominja eden od stalnih udeležencev. »Tri leta pozneje smo trepetali vse do zadnjega, a dež povorke ni zmotil. Ko so se v sprevodu narodnih noš zvrstile še konjske vprege, pa se je pošteno ulilo.«

Kamniški festival narodnih noš se je začel že v četrtek zvečer, ko so odprli kar tri razstave, povezane z nošami oziroma oblačilno dediščino. Veliko pozornosti je bila deležna razstava avtorice Andreje Stržinar Z zlato nitjo stkano, ki predstavlja rekonstrukcijo oblačil iz sredine 19. stoletja, ki so jo odprli v Galeriji Mihe Maleša Kamnik. V občinski stavbi so postavili na ogled razstavo Oblačilna dediščina v upodobitvah Jane Dolenc, ki predstavlja del izjemno bogatega opusa akademske slikarke. Jana Dolenc je ustvarila izjemno obsežen nabor rekonstrukcijskih upodobitev oblačilne dediščine s celotnega etničnega ozemlja Slovenije. Tretjo razstavo, ki jo je avtorica Veronika Pogačar naslovila Prišla je na kant, a nosila je gosposki gvant!, so odprli v galeriji Dika. Na razstavi so prikazane oblačilne tehnike z začetka leta 1900. Vse razstavljene noše in rute so bogato ročno vezene, na njih je mogoče videti raznovrstne vzorce.

Ponosni na festival

Pestro dogajanje se je v Kamniku začelo že v petek dopoldne, ko je po središču mesta zaživela prodaja na stojnicah, med drugim sejem domače in umetnostne obrti. Popoldne se je dogajanje že zelo razživelo. Tako so se obiskovalci na treh različnih lokacijah lahko nasmejali nastopu Šaleškega študentskega okteta s komikom Urošom Kuzmanom, uživali v nastopu folklorne skupine Kamnik in folklorne skupine Komenda ali zgolj v živo spremljali televizijsko oddajo Pr' Francet. Sobotno popoldne je bilo obarvano folklorno in zabavno, tudi ob spremljavi dežja, tako da so sobotni glasbeni in plesni nastop Gorenjskega kvinteta in skupine Kingston še izpeljali.

Pestro dogajanje se je v Kamniku začelo že v petek dopoldne, ko je po središču mesta zaživela prodaja na stojnicah, med drugim sejem domače in umetnostne obrti.

V petek, ko so festival uradno odprli, nihče ni pomislil, kako bo vreme usodno vplivalo na nadaljevanje prireditve, tudi direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Božena Peterlin ne: »Organizatorji festivala se vsako leto potrudimo, da pripravimo pester program, v katerem vsakdo najde kaj zase. In tudi letos smo se. Vsako leto sem navdušena, da je toliko posameznikov, ki s ponosom nosijo narodno nošo, se tradicionalne nedeljske povorke veselijo že več dni pred prireditvijo in se nanjo temeljito pripravljajo. Malo je festivalov, ki so se obdržali skoraj 50 let, a Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so se. In na to smo upravičeno ponosni.«