Dež namočil travo in polja za setev

V vročinskem valu, ki je po večini trajal od 31. julija do 5. avgusta, so ponekod izmerili rekordno visoko temperaturo zraka. V Podnanosu je bilo 3. avgusta 40,6 °C, kar je najvišja uradno izmerjena temperatura na Primorskem. V Dobličah pri Črnomlju je bilo dan pozneje 40,0 °C, kar spada med najvišje izmerjene vrednosti v Sloveniji in je le malo manj od rekorda, to je 40,8 °C na letališču Cerklje ob Krki 8. avgusta 2013.

Nenavadno vroče, verjetno najbolj v zadnjih sto letih, je bilo tudi na višjeležečih območjih južnega dela Slovenije: v Novi vasi na Blokah 36,1 °C, v brkinskih Tatrah 35,8 °C, na Slavniku 32,9 °C in na Nanosu (Pleši) 31,8 °C. Nenavadno tople so bile tudi noči; izstopa zlasti Primorska v noči na 6. avgust, ko je pihala burja, ki je preprečevala običajno nočno ohlajanje.

Še vedno suša

Od vode, ki jo je tlom uspelo zadržati, so največ pridobile strniščne setve in travinje. Na sušno ogroženih območjih je kmetijska suša že povzročila nepopravljive posledice, kar pomeni močno zmanjšan pridelek koruze, travinja, močno so prizadete oljke, sadno drevje in tudi vinska trta. Slednjo je vročinsko obdobje spodbudilo k zgodnjemu začetku zorenja.

Na Primorskem je zaradi hude suše negotova priprava na gojenje in sajenje zelenjadnic za jesensko-zimsko obdobje. Od aprila do polovice avgusta je tam padlo le 220 mm dežja, v zadnjem mesecu le 24 mm.

Tudi napovedane količine dežja so majhne, voda ob toplih dneh še vedno hitro izhlapi. Stanje vegetacijske vodne bilance na ogroženih območjih še vedno označuje večinoma hude, celo ekstremno sušne razmere.

V vodonosniku Čateškega polja v tem času opažamo najnižje vodne gladine v dolgoletnem obdobju meritev.

Zelo nizke gladine spremljamo tudi v preostalih medzrnskih vodonosnikih krško-brežiške kotline, v pretežnem delu vodonosnikov Dravske kotline in v delih Murske kotline. Kraški izviri jugovzhodne Slovenije imajo slabe pretoke, a situacija še ni kritična. Niti dež ni prinesel bistvenega izboljšanja vodnih razmer. Večina rek v Sloveniji ima še vedno majhne pretoke.

Le Mura ima zaradi obilnejših padavin v Avstriji velik pretok, a se počasi zmanjšuje. Številni vodotoki v južni, vzhodni, jugozahodni in deloma osrednji Sloveniji imajo za poletje značilno sušno vodnatost. Najmanj vodnate oziroma ponekod suhe so manjše reke v Prekmurju, na Obali in na Vipavskem.

Ne škropimo v vetru

Ko se odločamo za škropljenje, je smiselno preveriti napoved hitrosti vetra. Kliknemo na spletno stran Arso na Dnevni regijski agrometeorološki bilten na naslovu http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/forecast/.

Na grafikonih vetra so prikazani razsipi dnevnih vrednosti vetra ter povprečne hitrosti za od tri do 10 dni vnaprej, maksimalne sunke pa za tri dni vnaprej.