Desetletje zastoja

Zadnje desetletje so glede naložb v žičnice najbolje začeli v Mariboru. Leta 2006 so na Pohorju postavili štirisedežnico Poštela s sistemom za zasneževanje. Celotna naložba je znašala 3,8 milijona evrov. Dve leti zatem so postavili vklopljivo štirisedežnico Pisker, uredili so tudi smučišče z umetnim jezerom in sistemom za zasneževanje. V vse te nove objekte so vložili kar 10 milijonov. Za največjo naložbo pa so se odločili po nesreči leta 2009 na stari Pohorski vzpenjači: staro napravo so v rekordnem času zamenjali z novo krožno kabinsko žičnico, ki je stala kar 12,5 milijona. Čeprav je ta Mariborskemu Pohorju, kjer so zgradili tudi novo apartmajsko naselje in obnovili Hotel Bellevue, prinesla nove možnosti, pa so se zaradi prevelikih finančnih obveznosti in zapletov pri lastninjenju Športnega centra Maribor, ki je veliko investiral tudi na Kopah in v Kranjski Gori, začele težave, s katerimi se spopadajo še danes.



Premik so naredili tudi na kranjskogorskih smučiščih. Ker so organizatorjem tekme za svetovni pokal grozili, da jim bodo zaradi zastarele in prepočasne dvosedežnice odvzeli tekmo, so leta 2004 postavili štirisedežnico Podkoren, naložba je bila vredna 2,4 milijona evrov. Že naslednje leto so staro dvosedežnico Vitranc I zamenjali z najsodobnejšo štirisedežnico, za katero so odšteli štiri milijone, 2008. pa so zgradili še štirisedežnico Kekec, snežni park in nočno sankališče. Gre za naložbo, s katero so v Kranjski Gori močno izboljšali ponudbo za začetnike in s sankališčem tudi za tiste, ki ne smučajo ali deskajo. Leta 2011 so posodobili poligon v Podkorenu in na njem dogradili sistem za zasneževanje, kar jim zdaj tudi v s snegom skopih zimah omogoča zagotavljanje razmer za normalno turistično smučanje in izvedbo Pokala Vitranc ter drugih tekmovanj v alpskem smučanju. Dogradili so tudi sistem za zasneževanje na Veliki dolini v Podkorenu. Podjetje RTC Žičnice Kranjska Gora je kljub gospodarski krizi izpeljalo še nekaj manjših naložb: kupili so dodatne snežne topove, najsodobnejši teptalni stroj, vreden kar pol milijona evrov. Med letoma 2012 in 2016 so posodobili gostinske lokale in nadgradili sistem za prodajo smučarskih vozovnic.



V zadnjem desetletju so veliko vlagali tudi na Rogli. V času zmag naše tekaške šampionke Petre Majdič so zgradili tekaški center in uredili nočno smučarsko progo Jasa 2, akumulacijsko jezero s črpališčem in sistemom za zasneževanje. Morda pa je največja pridobitev na Rogli snežni park, največji v Srednji Evropi. Razširili so tudi otroški poligon, velika pridobitev za urejanje smučišč, ki jih lahko skoraj v celoti zasnežujejo, so tudi trije novi teptalniki.



Zreško podjetje Unior, ki je prevzelo lastništvo Krvavca, je v zadnjem desetletju še več kot doma investiralo na Gorenjskem. Tako so leta 2006 izročili namenu šestsedežnico Vrh Krvavca, ki je močno zmanjšala vrste pri zgornji postaji kabinske žičnice. Leto kasneje so dogradili sistem za zasneževanje, 2008. pa dotrajano in prepočasno dvosedežnico Tiha dolina zamenjali s štirisedežnico, kar je močno izboljšalo razmere za delovanje smučarskih šol ter dostop nesmučarjev do hotela. Izboljšali so sistem za zasneževanje in kupili dva teptalna stroja. Zaradi težav z bodočim lastništvom obeh centrov podjetja Unior, ki je zašlo v resne finančne težave, pa je v zadnjih letih razvoj na njih skoraj povsem zastal.



Popolnoma naravne Gače



Verjetno so med srednje velikimi in manjšimi smučišči največ investirali v novosti na smučišču Cerkno. Leta 2004 so postavili šestsedežnico Počivalo in zgradili sodobno restavracijo Perla. Posodobili so tudi sistem za zasneževanje, s katerim zdaj ob ugodnih razmerah zasnežijo kar 80 hektarjev smučišč. Kupili so dva teptalnika za sneg, tik pred novim letom pa so v dolini poleg hotela Cerkno odprli termalni kompleks.



Vogel je pri razvoju omejen s strogimi omejitvami, ki veljajo za Triglavski narodni park, kljub temu so leta 2007 postavili štirisedežnici Brunarica in Orlove glave. Da bi vsaj delno omilili pomanjkanje snega in zagotovili minimalne razmere za smučanje, so poleg Ski hotela in brunaric zgradili mini sistem za zasneževanje.



Na Golteh so se zaradi omejenih finančnih sredstev odločili, da bodo močno zastarele žičnice zamenjali z rabljenimi, vendar dovolj hitrimi in zmogljivimi za njihovo smučišče. Tako so leta 2004 postavili trisedežnico Medvedjak in 2008. še dvosedežnico Ročka. Največjo naložbo v zadnjih desetih letih pa so izpeljali leta 2010, ko so zgradili hotel, ki je stal devet milijonov evrov. Nato so zgradili še osem apartmajskih hiš in smučišče opremili s 15 dodatnimi snežnimi topovi ter nabavili nov teptalni stroj. Na Kopah so po štirisedežnici Kaštivnik postavili še štirisedežnico Pungart, za katero so odšteli 4,5 milijona.



Med manjšimi smučišči so največ investirali na smučišču Trije kralji nad Slovensko Bistrico, kjer so zgradili sistem za zasneževanje, obnovili penzion in začeli graditi hotel. Tik pred iztekom leta je predsednik Borut Pahor znova odprl smučišče na Kaninu, ki bo ob nekaj več kot sedemmilijonski investiciji spet omogočilo smučanje na obeh straneh Kanina. Če bo zapadlo dovolj snega, seveda. Dolenjci in Belokranjci pa so se razveselili tudi vnovičnega odprtja smučišča na Gačah nad Črmošnjicami, kjer imajo edini od vseh slovenskih smučišč vse proge prekrite z naravnim snegom.