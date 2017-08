Deset tisoč jih je jedlo bograč

LENDAVA – Lendavsko staro mestno jedro je v soboto gostilo tradicionalno tekmovanje v kuhanju bograča, Bogračfest, ki je v Lendavo na sončno soboto privabil kar

91 tekmovalnih ekip iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške. Te so od dopoldneva pripravljale to priljubljeno jed na žlico, ki so jo nato postregli okrog 10 tisoč obiskovalcem. Ti so še enkrat več dokazali, da to naše najbolj vzhodno mesto ne nosi zastonj naziva Svetovna prestolnica bograča.



Tekmovalci so skuhali skoraj 2500 litrov bograča, kar je zadostovalo za več kot 5000 porcij za vse ljubitelje te jedi. Šestčlanska strokovna ocenjevalna komisija je za najboljši bograč izbrala jed, ki so jo skuhali člani ekipe Zavarovalnice Triglav, ki so s tem postali absolutni zmagovalci Bogračfesta 2017. Njihovo ime bo vklesano na »Kamnu slavnih kuharjev bograča,« ki stoji v lendavskem mestnem parku.



Letos je zlato medaljo prejelo kar 14 ekip, vse so si s tem prislužile tudi naziv »Mojster bograča.« Priznanje za »Najlepše urejeno tekmovališče« pa je šlo v roke Vrtcu Lendava.