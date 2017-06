Deroča voda in udari strel

LJUBLJANA – Po državi so se razbesnele nevihte, ki so ponekod s seboj prinesle tudi točo .

Uprava za zaščito in reševanje poroča o nevšečnostih, ki so jih povzročili močni nalivi. Meteorna voda ogroža nekaj hiš na območju Trebnjega, malo po 15. uri pa so gasilci PGD Šmarje - Sap posredovali na dveh lokacijah v Šmarju - Sapu v občini Grosuplje. Najprej so meteorno vodo izčrpali iz kleti nove stanovanjske hiše, nekaj minut kasneje pa še iz proizvodne hale lokalnega podjetja. Gasilci PGD Malo Mlačevo na Malem Mlačevem so medtem črpali vodo iz delavnice, ki jo je poplavila meteorna voda.

Glavnina nevihtnega dogajanja hitro prešla Slovenijo, največ nevšečnosti zaradi nalivov. Sledijo sončni dnevi z malo nižjimi temperaturami. — meteo.si (@meteoSI) June 16, 2017

Zagorela sta tudi dva kozolca, in sicer eden na območju Ivančne Gorice, drugi pa v Gorenjem Globodolu, medtem ko je strela udarila v drevo na območju Dobrave pri Škocjanu. Gasilci PGD Tomažja vas in Dobrava so požar pogasili.

Ob 15.35 je po močnem nalivu na cesto Konjsko–Laze pri Boštanju v občini Sevnica nanosilo kamenje in blato. Posredovali so dežurni delavci pri Komunalnem podjetju Sevnica in material odstranili.

Pestro na območju Dravograda

Že pred tem je bilo pestro na območju Dravograda. Voda je zalila kletne prostore stanovanjskega objekta v naselju Črneče, izčrpali so jo gasilci PGD Črneče. Ob 12.42 se je na cesto v Zgornjem Lehnu na Pohorju čez cesto podrlo drevo in oviralo promet. Posredovali so gasilci PGD Ribnica na Pohorju in PGD enota Josipdol, drevo razrezali in odstranili s cestišča.

Ob 12.13 je zaradi neurja z močnim dežjem meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt na Viški cesti v Dravogradu. Gasilci PGD Dravograd in dežurni delavci Komunalnega podjetja Dravograd, so preusmerili vodo in odmašili zamašene jaške. Ob 12.12 pa je v naselju Bukovje močan veter podrl drevo, ki je zaprlo cesto Dravograd–Trbonje. Drevo so odstranili delavci cestnega podjetja VOC Celje.