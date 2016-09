Denar za novo streho pobirali od vrat do vrat

Lovro Hafner je hvaležen, da so mu v minulih tednih pomagali. Foto Špela Ankele

Primož Šink in Slavko Dobrajc sta dva od mnogih dobrih sosedov, ki so po požaru priskočili na pomoč. Foto Špela Ankele

STOPILI SO SKUPAJ

ŠKOFJA LOKA – Že jutro za tem, ko je to poletje ognjeni petelin uničil ostrešje hleva sredi škofjeloške vasi Trnje, so domačini obljubili, da bodo sosedu Lovru Hafnerju priskočili na pomoč. »Kar smo obljubili, to drži,« sta se ta teden široko nasmehnila dva od dobrih sosedov, ki smo ju srečali na dvorišču Hafnerjeve kmetije. Tako je danes, slab mesec po požaru, hlev znova pod streho.

