Denar raje za bazen kot za obnovo cest

ŠMARJE PRI JELŠAH – V naših krajih je navada, da župani radi zgradijo kaj novega in tako zaznamujejo svojo dobo vladanja. Resda se katera gradnja ponesreči, denimo da stadion in dvorana ob njem samevata, a mesto lahko to dolgoročno prenese na svoja pleča in plača. Gradbeni projekti so tudi zelo pomembni, saj dokazujejo (ne)uspešnost tistega, ki jih je obljubljal.



V Šmarju pri Jelšah je tak projekt kopališče. V kraju so ga nekoč že imeli, a so ga zaradi dotrajanosti pred dobrim desetletjem nehali uporabljati, ga zasuli ter na njem zgradili parkirišče. Ampak županski kandidat na volitvah pred tremi leti Stanislav Šket je v predvolilni kampanji opozarjal, da je »bazen v Šmarju tradicija, zgodovinsko dejstvo« ter da je občina leta 2011 sprejela sklep o projektni dokumentaciji, a se je z gradnjo bazena čakalo na boljše čase. In ti časi, je bil prepričan Šket, so prišli z njim na županskem stolčku.



Občinski svetniki so lani dobili na mizo idejno zasnovo investicije naravnega bazena, h kateremu se je župan nagibal še pred izvolitvijo, za zgled jim je bilo naravno kopališče v Radljah ob Dravi. Na več kot pet tisoč kvadratnih metrih površine bi kopališče lahko hkrati uporabljajo približno 160 kopalcev. Seveda so pomislili tudi na spremljevalne objekte, od garderobe in gostinske terase do igrišča za otroke in odbojko. Vrednost takega kopališča z davkom je bila ocenjena na dober milijon evrov. Svetniki so – vprašanjem navkljub – predlog podprli s 17:0.

