Delovati je pričel vladni urad za migrante

LJUBLJANA – Z današnjim dnem je začel delovati vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov. Novoustanovljeni urad bo prevzel vse naloge s področja sprejema in oskrbe migrantov ter integracije. Urad za oskrbo in integracijo migrantov je predvidela februarja uveljavljena novela zakona o tujcih, vlada pa ga je ustanovila z odlokom. Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, je ustanovitev urada kot posebne vladne službe izhajala iz potrebe po usmerjenem in nadzorovanem delovanjem na področju oskrbe migrantov, ki vstopijo na ozemlje Slovenije.

Upoštevanje standardov EU

Osrednja naloga novega urada bo skrb za oskrbo in nastanitev tujcev, ki jim je v Sloveniji dovoljene zadrževanje, razseljenih oseb, oseb z začasno zaščito, prosilcev za mednarodno zaščito in oseb z mednarodno zaščito. Urad bo skrbel tudi za integracijo določenih skupin migrantov, ki zajema vse vidike vključevanja migrantov v družbo: nastanitev, zdravstveno oskrbo, vključevanje v izobraževalne in delo. Urad bo zadolžen tudi za upravljanje azilnih domov, integracijskih hiš in nastanitvenih centrov.

Urad bo med drugim skrbel tudi za to, da se bodo pri organiziranju nastanitve upoštevali položaj in posebne potrebe ranljivih oseb, kot so mladoletniki, mladoletniki brez spremstva, starejši, nosečnice, žrtve trgovine z ljudmi, kot tudi drugi na ravni EU dogovorjeni standardi nastanitve teh oseb.

Pristojnost za odločanje o različnih statusih migrantov pa bo ostalo v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve oziroma posameznih upravnih enot, so pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje.

Direktorica je v. d.

Kot je pojasnila v. d. direktorice urada Mojca Špec Potočar, je poslanstvo urada zagotavljanje zakonskih pravic vsem kategorijam tujcev z usklajevanjem dela in nalog drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe in integracije migrantov. Poleg tega bo urad dajal tudi predloge in pobude za interdisciplinarno reševanje migrantske tematike s poudarkom na pripravi integracijskih programov, je dodala. V nedavnem pogovoru pa je Špec Potočarjeva pojasnila, da pri delu urada stavi na dialog, sodelovanje z ministrstvi, lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ter spoštovanje človekovih pravic.

Urad bo imel sicer v skladu s finančnim načrtom v letošnjem letu na voljo 4,3 milijona evrov. Prostore za delo urada pa je zagotovilo ministrstvo za notranje zadeve, in sicer v Azilnem domu v Ljubljani.

V uradu bo zaposlenih 34 ljudi, prihajajo pa s štirih ministrstev, ki so se doslej ukvarjala s to problematiko. Največ kadrov je na urad prišlo iz sektorja za nastanitev, oskrbo in integracijo na notranjem ministrstvu. Kot je pojasnila Špec Potočarjeva, je celotna ekipa sodelavcev iz omenjenega sektorja že pripravljena na nadaljevanje dela in prevzem novih nalog v uradu.

Komisarjeva kritika

Da obstaja velika potreba po uradu, je večkrat izpostavila tudi ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar, saj je izpostavljala, da je skrb policije in notranjega ministrstva prvenstveno zagotavljanje varnosti, za celovito reševanje izzivov, ki jih prinašajo množične migracije, pa je potrebno aktivno sodelovanje vseh resorjev.

Ko je marca obiskal Slovenijo, je tudi komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks, sicer kritičen do novele zakona o tujcih, ugotavljal, da pri reševanju vprašanja migrantov številni zelo veliko pričakujejo od novoustanovljenega urada in izrazil upanje, da jih bo ta tudi izpolnil. V nevladnih organizacijah si želijo partnerskega odnosa z novoustanovljenim uradom.