Delničarstvo  ne bo več zastonj

Brexit, težave nemške Deutsche Bank, samovžigi Samsungovega telefona note 7 so le nekateri dejavniki, ki imajo vpliv na dogajanje na finančnih trgih. A ker je ta hip za slovenske delničarje zagotovo aktualnejša z zakonom predpisana selitev vrednostnih papirjev z registrskih računov KDD – Centralne klirinško depotne družbe na trgovalne račune borznoposredniških družb in bank, je bil naš pogovor z Igorjem Štembergerjem, prvim možem borznoposredniške družbe Ilirika, osredotočen na to spremembo, ki lastnikom delnic brez dvoma odpira številna vprašanja.



Kaj lahko pričakujemo slovenski delničarji 1. januarja 2017?



Prvi dan prihodnjega leta bodo skladno z zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih fizičnim osebam ukinjeni registrski računi pri KDD. Zato bo do konca leta treba vrednostne papirje prenesti na trgovalni račun, odprt pri borznoposredniških družbah oziroma bankah, ali pa jih, če niso nič vredni, opustiti. Če lastniki vrednostnih papirjev ne bodo storili nič od tega, bodo vrednostni papirji preneseni na račun pristojnega sodišča in po petih letih postali last Republike Slovenije. Ob tem moram opozoriti, da ko bodo vrednostni papirji že preneseni na sodni depozit, bo dostop do njih zahteval dodatne stroške in izgubo časa. Zato spoštovanim delničarjem toplo priporočam, naj ne čakajo na zadnji trenutek ali celo zamudijo zakonsko postavljeni rok. Omenjeni prenos na trgovalni račun pa obenem pomeni, da biti lastnik vrednostnih papirjev ne bo več zastonj.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«