Delali so red in mu povzročili za 120 tisočakov škode

IVANČNA GORICA – Država ima vedno prav, pravijo mnogi ob pogledu na številne odločitve, ob katerih se človek drži za glavo. Tudi v Ivančni Gorici, kjer so kot za stavo pospravili številne panoje in označbe, ki so padli po tleh kot zrele hruške. Pokosili so jih in požagali. Številne na zasebnih posestvih. »Škoda je velika, le pri meni za približno 120.000 evrov,« je zaradi početja v Ivančni Gorici zgrožen podjetnik Matej Zabukovec, lastnik agencije Magma Media, ki je po Dolenjski znana tudi po reklamnih panojih.

Zgodba gre takole: Občina Ivančna Gorica je hotela narediti red na področju usmerjevalnih tabel in namestitve lamel, zato je naročila elaborat, ki ga je pripravilo podjetje Zmas si, d. o. o., iz Dobove. Da bi elaborat ustrezal vsem kriterijem, so ga poslali še na sedež Direkcije za ceste Slovenije v Ljubljano, kjer so s podpisom dali soglasje. Podpis je pomenil smrtno obsodbo tudi za vse panoje. »Prepričan sem, da so na direkciji naredili napako. Panoje imamo na zasebni posesti, ki je zakupljena. Z žaganjem panojev pa so posegali na zasebno zemljišče. Tega ne bi smeli. To bi lahko odredil le državni inšpektor za ceste,« odvrne Zabukovec, ki ni edini, ki ga je to prizadelo.

