Dekontaminirali so 25 gasilcev

KRANJ –Med požarom v Kemisu je bila aktivirana tudi enota kranjskih poklicnih gasilcev, da bi opravili dekontaminacijo tistih, ki so prišli v stik z oljno goščo. Prvič v zgodovini Slovenije je bila uporabljena prikolica za množično dekontaminacijo, ki so jo kranjski poklicni gasilci dobili pred nekaj leti. »Na terenu smo bili od 22. ure do štirih ponoči. V tem času smo v šotoru opravili dekontaminacijo 31 gasilcev, ki smo jih, ko so bili očiščeni, oblekli v sveža oblačila. Poleg tega smo delno dekontaminirali 53 oseb, kar pomeni, da smo jim očistili roke, noge, obraz oziroma tisto, kar je prišlo v stik z oljno goščo,« je pojasnil Andraž Šifrer, poveljnik kranjskih gasilcev. Dekontaminacijo je opravljalo 25 gasilcev, med njihovim delom pa so se pokazale tudi malenkosti, ki jih bodo poskušali čim prej odpraviti. »Predvsem smo ugotovili, da bi potrebovali več opreme in ljudi, zato smo delo opravili v sodelovanju z Gasilsko brigado Ljubljana.

Kaj pa kranjski Ekorel, škofjeloška Ekologija?

»Prav tako je bilo treba najti dovolj svežih oblek, v katere so se po prhanju oblekli gasilci – za sveža oblačila sta poskrbela vrhniška civilna zaščita in Rdeči križ,« je še navedel poveljnik in dodal, da so že izdelali poročilo, v katero so zapisali tudi to, da so ob takšnih intervencijah nujne večje cisterne za kontaminirano vodo. Že v preteklosti smo opozarjali na alarmantno dejstvo, da gasilci sploh ne vedo, kaj hranijo v nekaterih obratih za predelavo nevarnih odpadkov, prav tako jim niso bili dostopni podatki o tem, koliko odpadkov je na posameznih lokacijah, ali obstajajo požarni načrti in podobno. Kaže, da se je po velikem požaru v Kemisu nekaj vendarle začelo premikati. Prvi korak h gasilcem sta v minulih dneh naredil podjetji Ekorel, ki na obrobju kranjskega Stražišča obdeluje nevarne odpadke, in Ekologija, ki podobno počne na škofjeloški Trati.