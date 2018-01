Dedka Mraza vrgli iz skladišča

Delavci komunale so morali ob selitvi na deponijo odpeljati kar tri velike kontejnerje blaga, ki bi se v vlažnem skladišču tako in tako uničilo. FOTO: Dpm Mojca

Med to robo vrtca in občine so morali preseliti 200 kubikov humanitarne pomoči, rekvizitov in druge opreme. FOTO: Dpm Mojca

NOVO MESTO – »Očitno novomeški občini več pomeni 800 evrov mesečne najemnine od finančne uprave kot naša humanitarna dejavnost. Poziv občine, da moramo izprazniti skladiščne prostore v Drgančevju, bi lažje sprejeli, če bi to človeško sporočili in nam dali primeren rok, ne pa da smo morali vse, tudi vso humanitarno pomoč, preseliti v neprimerne, vlažne in zatohle prostore tri dni pred silvestrovim, v dežju, snegu in mrazu, marsikaj smo bili primorani tudi zavreči,« je razočaran Janez Pavlin, gonilna sila Društva prijateljev mladine Mojca iz Novega mesta, društva, ki že skoraj pol stoletja vsako leto z dedkom Mrazom obdari 5000 otrok sedmih dolenjskih občin, društva, ki v enem tednu pripravi neverjetnih 40 prireditev, te pa vsako leto obišče kar 25.000 ljudi. Obdaritev Mojca izvaja brezplačno, iz dedkovega koša si ne vzame niti evra, za projektom pa stoji kar 800 prostovoljcev in 250 donatorjev.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«