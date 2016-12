Dedek Mraz ima veliko srčnih pomočnikov

Pred dnevi se je 70 prostovoljcev iz sedmih dolenjskih občin zbralo in v samo treh urah pripravilo kar 5000 daril, s katerimi bo Dedek Mraz v prihajajočih dneh osrečil prav toliko malčkov. Na Dolenjskem ima že 60-letno tradicijo, katere temelj je prav prostovoljstvo, glavni steber Veselega decembra na Dolenjskem pa je že 47 let Janez Pavlin. »Največji donator Veselega decembra je društvo Mojca, ki vse to počne brez centa plačila ali nagrade. Med stroški tega velikega projekta ni dnevnic, kilometrine, ne kakršne koli nagrade ali plače,« je dejal Pavlin in dodal, da se društvu Mojca zadnja leta pri sestavljanju daril in izvedbi programov širom Dolenjske pridruži več kot 400 prostovoljcev. Če pri Mojci ne bi prostovoljno delali, ne bi okoli sebe imeli toliko ljudi dobre volje, ki prostovoljno pristopijo na pomoč.



»Vsako leto je najtežje izbrati enotno darilo, ki mora zadovoljiti tako enoletne malčke, šestletnike ter seveda tudi njihove starše. Lanski zapleti na carini so poskrbeli, da smo letos osnovo darila že imeli, plišastega miniona in posteljnino, pridali smo mu še knjigo, odsevni telovnik in kapo ter sladko presenečenje, tako da bo letošnje darilo gotovo najvrednejše doslej. Se bodo pa v isti vrsti srečanja z dobrim starim Dedkom Mrazom veselili tako otroci revnih kot bogatih staršev, Romi, priseljenci. Tudi letos bomo v samo enem tednu pripravil 40 prireditev, na katerih bo dedek obdaril 5000 otrok, prireditve pa bo obiskalo več kot 30.000 Dolenjcev,« je poudaril Janez Pavlin, ki se ne boji, da društvu Mojca tudi letos, kot vsa leta doslej, ne bi uspelo zbrati potrebnih 100.000 evrov za doslej največje in najbogatejše darilo, ki je v maloprodaji vredno okoli 70 evrov, a ga je društvo dobilo z velikim popustom, s čimer so prihranili kar 250.000 evrov.