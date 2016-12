Decembra trgovci rešujejo sezono

LJUBLJANA – Sredi novembra so se v Ljubljani že pojavile prve novoletne smrečice, ki pa so tja do prvih dni decembra ostale v senci črnega petka, ki je za resne trgovce napoved boljših dni in mastnega zaslužka v prazničnem decembru.



Črni petek in ponedeljek



»To je še ena navada, ki je prišla iz Amerike. Slovenci smo jo pograbili, v nasprotju z Danci, ki na ta dan ignorirajo nakupe,« začne Igor Đurović, urednik revije InStore, regionalne mesečne revije o blagu za široko porabo. Črni petek je četrti petek v novembru, letos je bil 25. novembra. To je dan, ko se uradno začne obdobje predbožične nakupovalne mrzlice, zaznamujejo pa ga izredni popusti blaga in storitev. V ZDA je bil sicer črni petek od leta 1924 dan tradicionalnih razprodaj v veleblagovnici Macy's. »S tem dnem se začenja čas, ko si trgovine opomorejo in rešijo svoj letni promet. Žal pa trgovci te številke skrivajo, zato o tem ne bi mogel govoriti. Zagotovo pa se jim ne godi slabo,« nadaljuje Đurović. Naš sogovornik ob tem spomni še na tako imenovani cyber monday, ki sledi črnemu petku. Črni ponedeljek slovi po popustih v spletnih trgovinah. Đurović, sklicuje se na podatke spletnega portala usnews.com, trdi, da je lani na črni petek v fizičnih in spletnih trgovinah nakupovalo kar 55 odstotkov Američanov, ki so za svoje nakupe odšteli, reci in piši, 2,4 milijarde dolarjev!

320 evrov bomo v povprečju letos namenili za praznike, od tega 149 evrov za darila, 129 evrov za hrano in pijačo ter 46 evrov za druženje.

Ne pojejo nič več



V kolesarskem žargonu je črni petek (oziroma ponedeljek) uvod v dirko, prva etapa, temu pa sledijo še vsaj tri ali štiri, ki so zamejene s prihodom dobrih mož. Najprej pride Miklavž (6. 12.), nato pa Božiček (25. 12) in dedek Mraz (27. 12.), vmes pa se praznuje božič in na koncu novo leto. Kako se kupci vedejo v decembru? Nekateri zapravijo do 20 odstotkov več kot v povprečnem mesecu, drugi več, tretji manj. »Decembra ne pojemo nič več kot sicer, zato tudi več ne rabimo, temu primerno pa niti ne zapravimo več,« pa je eno od tistih treznih razmišljanj, ki ne podleže nakupovalni mrzlici.



Lanskoletna raziskava ob koncu koledarskega leta, opravil jo je Deloitte, je pokazala, da za darilo najpogosteje prejmemo sladko pozornost, darilni bon ali knjigo. Čeprav si ob koncu leta večinoma želimo prejeti denar (gotovino), darilni bon za potovanje ali darilni bon na splošno. V naši navadi je, da obdarimo ožje člane družine (otroke, partnerja). »Praznični proračun pa dokaj skrbno načrtujemo – v povprečju bomo za praznike letos namenili 320 evrov, od tega 149 evrov za darila, 129 evrov za hrano in pijačo ter 46 evrov za druženje. Ocenjeni proračun znaša dobrih sto evrov manj od povprečja, ki ga bodo za praznike ob koncu leta namenili anketirani v preostalih državah, ki so sodelovale v anketi,« še povedo v Deloittu.



Načrt, da vas ne zavede glasba



»Dober nabor idej je odlična preventiva pred impulzivnim nakupovanjem izdelkov, ki so morebiti videti privlačni, a nimajo za obdarovanca prav nobene uporabne funkcije. Določitev maksimalnega zneska pa je varovalka, da ne bi zapravili več od svoji finančnih zmožnosti. Zadolževanje za nakup daril zagotovo ni racionalna odločitev,« pa je nasvet, ki ga Zveza potrošnikov Slovenije polaga na srce (in v denarnico) državljanom, preden se prepustijo lagodju v trgovinskih centrih. Ne le razne akcije in ugodnosti, trgovci poskrbijo za dobro počutje. Tudi ali predvsem z ustrezno glasbo. Večina slovenskih (vele)trgovcev ima zunanjega pogodbenega sodelavca, ki skrbi za izbor glasbe, dve trgovski hiši se lahko pohvalita z internim radiem, ena pa sodeluje z Radiem Center. Vse skupaj z razlogom! Dokazano je, da že menjava glasbe v trgovini pospeši prodajo. Znanstveniki so ugotovili, da počasna in umirjena glasba stranke umiri. Posledično nakupujejo dlje, tudi več, kar osreči trgovce.



Divjemu decembru sledi miren januar, ko pridejo na račun tudi tisti varčni, ko na razprodajah preudarno porabijo, kar so prihranili v razuzdanem decembru.