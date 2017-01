Deček se je rodil minuto čez polnoč

LJUBLJANA – Prvi novorojenček v novem letu v slovenskih porodnišnicah se je rodil minuto čez polnoč, in sicer je bil to deček v Kranju. Tam se lahko pohvalijo tudi z zadnjim porodom v starem letu, ko se je malo pred polnočjo rodila deklica. Prva deklica letos pa se je rodila v Ljubljani ob 1.33, so za povedali v tamkajšnji porodnišnici.

Na prvi dan novega leta so mamice sicer poleg Kranja in Maribora že rodile tudi v porodnišnicah v Ljubljani, Murski Soboti, Celju, Novemu mestu in na Jesenicah, drugje pa so nekaj po 8. uri novorojenčke še pričakovali.

V Ljubljani se je 19 minut čez polnoč rodil deček, sicer pa se je do 6. ure rodilo pet otrok, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V celjski porodnišnici se je ob 5.09 rodil deček, prav tako je deček prvi novorojenček v letošnjem letu v novomeški porodnišnici. Rodil se je ob 6.08. Tudi na Jesenicah so na svet pospremili dečka ob 3.08, v Mariboru pa se je ob 4.41 rodila deklica, tako kot tudi v Murski Soboti ob 5.05.

Zadnji porod v Kranju

Zadnji porod v slovenskih porodnišnicah v preteklem letu je bil v Kranju. Na silvestrovo ob 23.12 se je v tamkajšnji porodnišnici rodila deklica. Zadnji deček, rojen lani v slovenskih porodnišnicah, pa se je rodil ob 22.08 v Ljubljani, kjer so imeli na zadnji dan starega leta 12 porodov.

V Mariboru se je zadnji otrok v preteklem letu rodil ob 20.11, v Murski Soboti pa ob 12.47. V celjski porodnišnici so zadnje rojstvo zabeležili ob 19.29, na Ptuju pa ob 22.01. V Novem mestu je zadnji otrok v letu 2016 na svet privekal ob 11.27, v Slovenj Gradcu ob 13.57.

V trboveljski porodnišnici je zadnja mamica rodila ob 9.30, na Jesenicah ob 16.23, v Postojni pa ob 16.38. Ob 7.45 se je rodil zadnji otrok v Šempetru pri Gorici, 12 minut čez poldne pa v Izoli. V Brežicah pa je zadnja mamica rodila v petek.