Davek na knjigo je treba odpraviti

Te dni so v Ljubljani, pa tudi drugod po naši domovini, potekali Slovenski dnevi knjige, veliki literarni festival s pestrim spremljevalnim programom, ki se je sklenil danes, na svetovni dan knjige. Samo v prestolnici se je na številnih lokacijah zvrstilo več kot 30 dogodkov na osrednjo temo Jaz te pišem, knjiga, kdo te bere?, na katerih je sodelovalo več kot 70 različnih ustvarjalcev na področju literature, med njimi tudi gostje iz tujine. Jedro dogajanja Slovenskih dnevov knjige je bilo v Ljubljani v Stritarjevi ulici, kjer je potekal knjižni sejem. O knjigah, tako tiskanih kot elektronskih, branju, založništvu in vlogi države pri spodbujanju branja in izdajanja knjig smo se pogovarjali z direktorjem Javne agencije za knjigo (JAK RS) Alešem Novakom.



Za začetek bi vas vprašal, kako je trenutno s knjigo v Sloveniji.



Po podatkih zadnje raziskave bralnih in nakupovalnih navad je naš odnos do knjige, če pri tem mislimo na branje in kupovanje, sorazmerno stabilen, malenkost se je povečala izposoja v knjižnicah, prodaja knjig pa je malenkost padla. Med visoko izobraženimi se odstotek bralcev manjša, zdi se, da prenova univerzitetnih programov ni pozitivno vplivala na naše bralne navade, danes se za nebralce opredeli mnogo več ljudi kot v preteklosti, kar pomeni, da je taka opredelitev bistveno bolj družbeno sprejemljiva, kot je bila v preteklosti. Knjiga in branje torej na mnogo ravneh doživljata erozijo, na kar pomembno vpliva tudi razvoj sodobne tehnologije, pri čemer ne mislim na elektronsko knjigo, temveč elektronske naprave, ki omogočajo dostop do spleta, pa tudi spremenjen življenjski slog.

