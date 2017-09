Dars ne deli zastonj vinjet

LJUBLJANA – V ponedeljek dopoldne se je v agencijskih novicah razširila informacija, s katero se ogromno slovenskih voznic in voznikov vsak dan sreča vsaj s pogledom – nova barva vinjet za leto 2018 bo modra. Devet različnih vrst vinjet bodo začeli prodajati 1. decembra, v tem tednu pa so se že pojavile nagradne igre za nove vinjete, predvsem na facebooku. Prav slednje objave, ki obetajo brezplačno vinjeto, so plenile pozornost in klike. Stvar je šla tako daleč, da je Dars v sredo nato izdal uradno obvestilo: »V zadnjih dneh se na družabnem omrežju facebook vnovič pojavlja nagradna igra Vinjeta zastonj, kjer je kot organizator naveden Dars, d.d. Navedeno ne drži, saj Dars ni organizator omenjene nagradne igre.«

Če že sodelujete v raznih nagradnih igrah na facebooku, preverite, ali sploh gre za pravo stvar. Kdo je organizator, kakšna so pravila, kdo plača davek in tako dalje.

V bistvu je na oglasu na facebooku kot oseba oziroma stran navedena Vinjeta zastonj, ki pa je kot svojo lokacijo navedla Dars (na kar pa marsikdo ni bil pozoren ob branju objave). Že samo začetek besedila objave (oziroma oglasa) je zmeda: »V naslednjih treh mesecih bomo od 1. januarja 2018 vsak mesec podelili eno vinjeto.« Objavo je bilo treba všečkati, deliti in komentirati in zbrala je okoli 5600 všečkov, več kot 12.000 delitev ter več kot 7700 komentarjev. Objava (in modra vinjeta) sta izginili s strani Vinjeta zastonj, ko je na njihovo početje opozoril nacionalni program ozaveščanja o informacijski varnosti Varni na internetu, ki opozarja, da se takšna igra pojavi vsako leto: »Če že sodelujete v raznih nagradnih igrah na facebooku, preverite, ali sploh gre za pravo stvar. Kdo je organizator, kakšna so pravila, kdo plača davek in tako dalje.« To pa ni tako preprosto, saj stran Zastonj vinjeta razen sporočila na facebooku nima drugih objavljenih podatkov, kakšno telefonsko številko ali elektronski naslov pričakujete zaman. Vsebine, ki jih delijo na strani Zastonj vinjeta (po izbrisani objavi o zastonj modrih vinjetah), so dejansko zgolj objave slovenskih spletnih strani, ki povzemajo in prevajajo tuje vsebine. Varni na internetu opozarjajo: »Te 'malenkosti' so zelo pomembne, drugače je vse skupaj le eno veliko nabiranje všečkov. Na koncu je pravi zmagovalec 'nagradne igre' samo eden – lastnik FB-strani, ki mu je v enem dnevu uspelo nabrati več kot 12.000 delitev.«