Danes sonce in vročina, za vikend 17 stopinj hladneje

LJUBLJANA – Najbolj vroče bo na vzhodu države, kjer bo živo srebro danes poskočilo do oznake 34 stopinj Celzija. A sonca bo kmalu zmanjkalo. Jutri bo že dopoldne oblačno na zahodu in v osrednjem delu Slovenije, pojavile se bodo tudi padavine in nevihte, ki se bodo razširile proti vzhodu. Čez dan bodo termometri kazali od 17 do 26 stopinj, napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Precej jesensko bomo stopili tudi v vikend. V soboto bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Pričakujte ohladitev – izmerili bomo do 21 stopinj Celzija. Tudi zadnji dan vikenda kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem. Čez dan se bo segrelo komaj do 17 stopinj, kar je ravno polovica za danes napovedanih najvišjih temperatur.





Vir: Arso