Danes sneg povzročal kaos, preverite, kako bo jutri

LJUBLJANA – Petek, 13., je v Sloveniji res postregel s kar nekaj nesrečami, ki pa so se večinoma zgodile zaradi vremenskih razmer.

Snežna odeja je prekrila državo, podatki Agencije RS za okolje prikazujejo (Arso), kje je zapadlo največ snega.

Na spodnji povezavi so prikazani podatki za 20.30, višino snežne odeje pa lahko spremljate na tej povezavi.

Tiste, ki snega ne marajo, bo razveselila novica, da bo danes ponoči sneženje slabelo in postopno ponehalo, najkasneje na jugu in vzhodu države. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Jutri bo zmerno oblačno, čez dan pa bo ponekod zapihal zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo okoli –5, v Alpskih dolinah do –10, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od –3 do 3, ob morju do 7 stopinj C.

V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in mrzlo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo pihala burja. V torek bo pretežno oblačno, predvsem na jugu bo naletaval sneg. Burja na Primorskem se bo okrepila.