Danes rdeče opozorilo za točo, za vikend bo še hujše

LJUBLJANA – Suhih in vročih dni bo konec, v naslednjih dneh bo zadišalo po jeseni. Že danes sredi dneva in popoldne bodo mogoče krajevne nevihte in plohe, a tega ne bo veliko, nam je povedal dežurni vremenoslovec pri Agenciji RS za okolje (Arso) Janez Markošek.

Kljub temu da se bo čez dan še ogrelo do 30 stopinj Celzija, možnosti toče ne bo, pravi. A se je vremenoslovec malce uštel, saj se je v več delih države možnost toče že pojavila, najslabše kaže Primorski in Goriški, medtem ko grmenje slišijo tudi Štajerci.

Spodaj lahko spremljate, kako se nevarnost toče spreminja:

Jutri bo še vroče

Tudi četrtek bo še sončen, le na zahodu bo nekaj več oblačnosti in kakšna ploha. Še bo vroče, tja do 30, v petek pa pride sprememba. »V petek bo nekaj dežja v zahodni polovici Sloveniji, potem v noči na soboto pa v večjem delu države. A padavin ne bo veliko,« je jasen Markošek.

Seveda se bodo spuščale tudi temperature: »Od petka naprej bo vsak dan malo hladneje, tako da bodo za vikend temperature pravzaprav normalne za sredino septembra, torej okoli 20.«

Vse odvisno od smeri hladnega zraka

Konec tedna bo tako spremenljivo oblačen z občasnimi krajevnimi padavinami, ki pa ne bodo obilne. Kot lahko beremo v desetdnevni vremenski napovedi, bo v soboto nad srednjo Evropo in severnim Balkanom višinska dolina hladnega zraka, ki se bo v nedeljo odcepila nad Balkan ali pa nekoliko zahodneje, nad zahodno in severno Sredozemlje. Od smeri te cepitve bo potem odvisen tudi nadaljnji potek vremena v naslednjem tednu, tako da je zdaj le težko napovedati, kaj sledi prihodnji teden. Bo pa zagotovo hladneje kot zdaj.

Po napovedih bo v torek čez dan pod 20 stopinj Celzija (vir: Arso):