Danes ponekod nevihtno, za vikend pa bo pritisnila vročina

LJUBLJANA – Meteorološko poletje se je z zadnjim avgustom končalo, s tem pa lahko pričakujemo tudi večjo možnost za nižje temperature. A vsaj še nekaj dni bo prijetno toplo, morda celo vroče, mirijo vremenoslovci.

Nadaljevalo se bo dokaj jasno vreme, le v gorah na severozahodu države se bo danes lahko skisalo, saj napovedujejo plohe in nevihte. »To bodo le krajevne nevihte, nič posebnega. Morda se bodo razširile še proti Kamniško-Savinjskim Alpam, ampak bo to kar hitro zamrlo,« nam je povedal dežurni vremenoslovec pri Agenciji RS za okolje (Arso) Janez Markošek. Večje verjetnosti za pojav toče naj danes ne bi bilo, se bo pa ogrelo do 28 stopinj, na Primorskem do 31.

September se bo začel z večinoma sončnim in toplim vremenom, le jutra bodo ponekod po nižinah meglena. — meteo.si (@meteoSI) August 31, 2016

Vikend bo topel, celo vroč

Tudi petek bo sončen z občasno vmesno oblačnostjo in ponekod jutranjo meglo. Ta se sicer redno pojavlja že kar nekaj dni in nakazuje, da se jesen vztrajno bliža. Jutra so lahko tudi že precej sveža, medtem ko se popoldne, to velja tudi za petek, ogreje še vse do 28 ali več stopinj Celzija.

Še lepši pa bo konec tedna. »Za vikend bo lepo in precej toplo,« nas je razveselil Markošek. Kot pravi, se bo v nedeljo po nižinah ogrelo vse do 30 stopinj, kar pomeni, da bo dan zelo primeren za uživanje na prostem.

Že v nedeljo zvečer pa prihaja hladni preobrat, o katerem bomo kaj več lahko napisali v prihodnjih dneh.

Preberite več o vremenu.