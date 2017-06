Danes nevihte, plohe in tramontana

LJUBLJANA – Nevihte, plohe in padavine bodo zajele večji del Slovenije tudi danes. Dežurna meteorologinja Veronika Hladnik pravi, da so plohe in nevihte možne predvsem čez dan, zvečer, ko bo Slovenijo prešla še ena fronta, pa bodo padavine zajele večji del Slovenije.

Skrbi odveč?

»Padavine bodo ponehale sredi noči, takrat se bo tudi pričelo jasniti. V tem prehodu je možen kakšen okrepljen severni veter, na Primorskem tudi tramontana, ki se bo spremenila v zmerno burjo,« pravi Hladnikova, skrbi, da bi deževje povzročilo kakšne poplave, pa so odveč.

Po padavinah in ohladitvi v prihodnjih dneh sledi otoplitev. Za vikend se bodo temperature spet povzpele na 30 stopinj Celzija. Tako stabilno vreme naj bi bilo vse do ponedeljka, morda še kakšen dan dlje.

Hladnikova še dodaja, da takšna temperaturna nihanja niso nič posebnega in so pogosta v vseh letnih časih.

