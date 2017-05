Dan mladosti za večno mlade

Danes je dan mladosti. To sicer ni več državni praznik, se ga pa z nekakšnim tihim hrepenenjem, kot da bi oživljali občutke ob prvem poljubu nedolžne ljubezni ali veliki zmagi svojega kluba, spominjamo vsi, ki smo v bivši Jugi odrasli vsaj v pionirje ali mladince. To je bil lep praznik, ko se je mlado in staro zabavalo na nešteto koncertih in drugih prireditvah. Petindvajsetega maja smo proslavljali rojstni dan predsednika SFRJ in vrhovnega poveljnika vojske Josipa Broza - Tita, čeprav je bil v resnici rojen 7. maja.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«