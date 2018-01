Dali darilo, potem pa udarili po denarnici

LJUBLJANA – Novo leto, nove cene. Malo pred novim letom je podražitev v obvestilu naročnikom napovedal Telemach. »Zaradi sprememb na trgu in višjih programskih stroškov nekaterih televizijskih programov smo primorani s 1. 2. 2018 spremeniti cene nekaterih fiksnih paketov, kar pomeni, da bo po novem redna cena vašega paketa višja za 2,00 evra z DDV.« O tem nas je obvestila bralka Janja, ki je pri njih naročena na storitve interneta, televizije in telefonije (trojček). Opozarja, da gre že za drugo podražitev v manj kot 12 mesecih (prva je bila ob spremembah poslovanja nekaterih slovenskih komercialnih programov) pri omenjenem operaterju, zaradi katerih bodo storitve skupaj dražje celo za več kot desetino. Pri Telemachu so jo obvestili, da ji bodo dvignili oglaševano hitrost z do 25/1 Mbps na 40/1 Mbps, vpeljali bodo nove programe, nekatere odstranili, zmanjšali bodo število programov v analogni programski shemi in drugo. Poleg tega so v obvestilu navedli še, da so od 15. 12. 2017 do 15. 1. 2018 odklenili nekatere zaklenjene programe, ki sicer niso v vključeni v programski paket, ki ga ima bralka.



Tem paketom pri Telemachu se spreminja cena Sprememba cene za 1,00 EUR z DDV velja za naslednje pakete: Paket GPON Trojček GOLD TROJKA, Paket Trojček GOLD TROJKA, Paket Optika Trojček GOLD TROJKA, Paket GPON TS Trojček GOLD TROJKA, Paket GPON OŠO Trojček GOLD TROJKA, Paket Dvojček INT M, Paket Dvojček INT M+, Paket Dvojček INT S, Paket Dvojček INT S+, Paket Dvojček Osnovni, Paket Dvojček PREMIUM s Tel, Paket Dvojček Razširjeni, Paket Dvojček Superbabi, Paket Dvojček Superbabi 1, Paket Dvojček Superbabi 2, Paket Dvojček Superbabi ET, Paket Dvojček Začetni, Paket GPON Dvojček Osnovni, Paket GPON Dvojček Razširjeni, Paket GPON Dvojček Superbabi 2, Paket GPON Dvojček Superbabi2, Paket GPON Dvojček Začetni, Paket Lastovka Trojček GOLD, Paket Lastovka Trojček GOLD EXTRA, Paket Lastovka Trojček GOLD PREMIUM, Paket Lastovka Trojček GOLD TITANIUM, Paket Lastovka Trojček II L+, Paket Lastovka Trojček II M, Paket Lastovka Trojček II M+, Paket Lastovka Trojček II S, Paket Lastovka Trojček II S+, Paket Lastovka Trojček SILVER, Paket Lastovka Trojček Superbabi, Paket Optika Dvojček Osnovni, Paket Optika Dvojček Razširjeni, Paket Optika Dvojček Superbabi, Paket Optika Dvojček Superbabi 1, Paket Optika Dvojček Superbabi 2, Paket Optika Dvojček Superbabi1, Paket Optika Dvojček Začetni. Sprememba cene za 2,00 EUR z DDV velja za naslednje pakete: Paket Trojček SILVER 2, Paket GPON Trojček SILVER2, Paket Optika Trojček SILVER2, Paket GPON OŠO Trojček SILVER2, Paket GPON TS Trojček SILVER2, Paket Trojček Superbabi, Paket 4MIX Superbabi 2, Paket Trojček Superbabi 2, Paket GPON Trojček Superbabi 2, Paket GPON Trojček Superbabi, Paket Optika 4MIX Superbabi2, Paket Optika Trojček Superbabi, Paket Optika Trojček Superbabi 2, Paket D3i OŠO Trojček MIX S, Paket Trojček MIX S ET. Cene preostalih rezidenčnih paketov ostanejo nespremenjene, piše na spletni strani Telemach.

