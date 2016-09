Cviklove finančne tegobe: ona zaprla račun, njemu se izteka mandat

LJUBLJANA – Zapisali smo, da je včeraj pred okrožno sodnico Jadranko Juhart stopil Milan M. Cvikl, nekdaj razvpiti generalni sekretar vlade Boruta Pahorja, danes pa v Luksemburgu slovenski član Evropskega računskega sodišča, ker ni plačal izvajalcev, ki so delali v njegovi novi nepremičnini, vili v Ljubljani, ki naj bi se imenovala Bela grajska vila Jera. Podjetju Klajder, z direktorjem Marjanom Klajderjem na čelu, dolguje, tako je razvidno s spletne strani sodišča, 52.420,62 evra .

Cvikl brez komentarja

Rezultati poravnave sicer niso znani, saj je potekala za zaprtimi vrati. Cvikl je bil v telefonskem pogovoru kratek: »Sodnica vam je povedala, da je bila sklenjena poravnava. Na zadevo nimam nobenega komentarja. Tak je bil tudi dogovor med strankama.«

Hoteli smo seveda slišati tudi drugo stran, a mobilni telefon Marjana Klajderja je zvonil v prazno, oglasili se niso niti na sedežu omenjenega podjetja.

Zdaj se poraja vprašanje, kako bo Cvikl vrnil denar, saj se je zapletel v vrsto nepremičninskih podvigov, ki jih javnost spremlja že leta. Izpis iz zemljiške knjige razkriva, da pri Banki Koper odplačuje kar dva kredita za ljubljansko vilo, katere neodplačana prenova ga je včeraj pripeljala pred sodnico (za 500.000 in 150.000 evrov). Velja omeniti da je kot edini lastnik hiše, katere vrednost Gurs ocenjuje na 380.585 evrov, naveden zgolj Cvikl, ne pa tudi njegova soproga Jerca Legan Cvikl. Zemljiška knjiga priča, da je bila Cviklova prva žena, Manica Savinek Cvikl, solastnica nepremičnine na Čebelarski, ki sta jo pred šestimi leti prodajala za več kot 900 tisočakov. Cvikla smo želeli vprašati, ali je ta hiša prodana, ker se ne javi, pa smo pogledali v zemljiško knjigo, ki razkriva, da je od lanskega decembra kot lastnik tiste nepremičnine vpisano podjetje LEN INVEST trgovina in investicije d.o.o. Podjetje je po podatkih Gvina v lasti Anriya in Olene Bondarenko.

Izpis iz Cviklove zemljiške knjige.

Zadolžena je tudi Cviklova zdajšnja soproga Jerca Legan Cvikl. Zemljiškoknjižni izpisek stanovanja na Mesarski, kjer so paparaci pred leti, ko je bil poročen še s prvo ženo, ujeli takrat domačega politika Cvikla, ko je odhajal. Tudi stanovanje Cviklove soproge je obteženo s hipoteko, leta 2014 je 150 tisočakov najela pri Sberbanku. Tudi posel ji ne cveti, saj je iz evidence baze Gvin, ki jo objavljamo v nadaljevanju, razvidno, da je lani po velikem upadu dohodkov, ki so zdrsnili na komaj 46 evrov v letu 2015, zaprla svoj račun.

Kredit odplačuje tudi Leganova. Jerca Legan je lani po upadu dohodkov zaprla s. p. Vir: Gvin

Težavam pa očitno še ni videti konca, saj se letos Cviklu izteče funkcija člana Evropskega računskega sodišča v Luksemburgu, ki mesečno prinaša plačo okoli 22.000 evrov. Seveda pa za vse člane obstaja možnost podaljšanja. Službo že išče v Sloveniji, v začetku leta se je potegoval za funkcijo viceguvernerja Banke Slovenije, a neuspešno, njegov nekdanji šef Borut Pahor ga je iz tekme izločil.