Cviček je za zdravje še bolj kot mleko kravje

Trebanjci so od petka do nedelje še drugič zapored gostili največjo prireditev na Dolenjskem – 45. Teden cvička, pod katerega organizacijo so se podpisali Zveza društev vinogradnikov Dolenjske, Občina Trebnje ter predvsem glavni ter neumorni organizatorji tridnevne prireditve, Vinogradniško-turistično društvo Čatež pod Zaplazom ter vinogradniški društvi Trebnje in Lisec Dobrnič.

Sto tisočakov

»Mislim, da smo imeli izjemno prireditev, tudi vreme nam je služilo. Praznik vina in dolenjskih vinogradnikov je uspel. To je velika promocija za Trebnje in vse, ki so sodelovali: od 32 dolenjskih vinogradniških društev pa občine od Grosupljega do Brežic oziroma od Žužemberka do Radeč. Še enkrat hvala vsem, ki so prišli in prispevali svoje, še posebno pa hvala našim trem društvom, ki so to organizirala. Velik del dela so opravili prostovoljno,« je bil po prireditvi upravičeno ponosen župan Trebnjega in tudi predsednik organizacijskega odbora 45. Tedna cvička Alojzij Kastelic. Poudaril je še, da bi radi tudi s to prireditvijo dvignili raven življenja v Trebnjem in dokazali, da niso le spalno naselje. Župan verjame, da bo imel še drugič organizirani Teden cvička blagodejen vpliv na turizem. Tudi zato, ker so prireditev gostili dvakrat. Ob koncu pogovora je postregel še s številkami: proračun prireditve je znašal nekaj več kot 100.000 evrov.

