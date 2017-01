Čuš predlaga referendum: Usodo moramo vzeti v svoje roke

LJUBLJANA – Nepovezani poslanec Andrej Čuš je danes v parlamentarno proceduro vložil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o omejitvi priseljevanja in zavrnitvi kvotnega sistema dodeljevanja ilegalnih migrantov po EU.

Zanesemo se lahko le nase

»Že spoštovani gospod Trstenjak je dejal, da Slovenci ne smemo biti hlapci in moramo usodo svojih ljudi vzeti v lastne roke,« je dejal najmlajši poslanec, ki pobudo argumentira tako: »Oblast Republike Slovenije kakor tudi EU ogrožata svoje državljanke in državljane. Sami sebi smo postavili varnostni problem, ob tem pa nam grozi, da bomo postali migrantski žep. Zunanjepolitični vidik ter izsiljevanje Erdogana s tem, da bo proti Evropi poslal tri milijone nezakonitih migrantov. Sicer pa v kontekstu dogodkov v Turčiji velja spoznanje, da Turčija ne spada v EU. Evropska perspektiva, zaradi katere se naši politiki na levici in desnici vedejo kot hlapci Junckerja in Merklove. Žal se v migrantski krizi ne moremo zanesti na nikogar drugega, razen sami nase.«

Ne moremo pomagati sebi

Čuš meni, da je slovenska tranzicijska politična elita pozabila na revščino med Slovenkami in Slovenci, na ljudi, ki delajo in komaj preživijo, ter na mlade, ki se pospešeno izseljujejo iz Slovenijo. Migrant po njegovem mnenju mesečno stane slovenski proračun vsaj 1500 evrov. Čuš ocenjuje, da je treba najprej pomagati našim državljankam in državljanom in šele nato drugim: »Slovenci smo v preteklosti dokazali, da smo solidaren in humanitaren narod, a danes smo se znašli v situaciji, ko ne moremo pomagati niti sebi.«

Tole bi vprašal

Predlagano referendumsko vprašanje, ki ga predlaga Čuš, se glasi: »Ali se strinjate, da Državni zbor Republike Slovenije sprejme zakonodajo, ki omejuje priseljevanje v Republiko Slovenijo in zavrača kvotni sistem dodeljevanja ilegalnih migrantov po članicah Evropske unije?«

Na glasovnici bi obkrožili besedo »ZA« ali besedo »PROTI«.