Crknene podgane za varno pot v šolo

RIBNICA – Poleg ribniških policistov je na območju občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče v letošnjo preventivno akcijo Varna pot v šolo, ki je trajala prva dva tedna novega šolskega leta, bilo vključenih kar od 30 do 35 prostovoljcev. To je velika številka, saj so pred petimi leti na Policijski postaji (PP) Ribnica ugotavljali, da imajo kadrovske težave z izpeljavo te akcije. Drugje policistom po navadi pomagajo člani Združenja šoferjev in avtomehanikov, ki pa ga v občini Ribnica ni. »Zato smo k sodelovanju povabili druga društva in organizacije,« pravi pomočnik komandirja PP Ribnica Marjan Cimprič.



Živo rumen brezrokavnik sta oblekla tudi župan občine Ribnica Jože Levstek in Primož Bučan, načelnik ribniške upravne enote, pa številni gasilci, motoristi, letos celo predstavniki zavarovalnic. »Motoristi za motoriste (MzM) smo društvo, ki deluje v javnem interesu, in poudarjamo preventivo v cestnem prometu. To velja tudi za drugi dve motoristični društvi iz teh krajev, ribniške Crknene podgane in potoške Holcarje,« je razložil Pavle Hočevar iz MzM.



V Velikih Laščah za varnost otrok skrbijo člani Društva upokojencev Velike Lašče, v Ribnici pa imajo letos prvič organizirane prostovoljce v obeh nelegalnih romskih naseljih. V Lepovčah, kjer živi kakšnih 50 Romov v naselju, kjer imajo vodo in elektriko, je prejšnja leta v okviru te akcije sodeloval Oto Hudorovac, letos je to nalogo prevzel Stanko Bajt: »Pregledam, kdo vse bo šel v šolo, in v avtomobilih preverim, ali so otroci varno pripeti.«



Podobno je v drugem ribniškem romskem naselju, Goriči vasi, kjer živi kakšnih 60 Romov, ki pa nimajo vode in elektrike. Otroke, ki so odšli v šolo, je pospremil Dejan Hudorovac, oče štirih otrok. Eden je v srednji šoli in je prvi iz naselja, ki je dosegel tako visoko izobrazbo. »Otroke je treba navaditi, da se pripnejo v avtu, da vedo, kako hoditi ob cesti in drugo. Varnost je pomembna,« je razložil Dejan Hudorovac.



Da pa je ta preventivna akcija nekaj več, se je izkazalo že prvi dan. Saša Janjič, vodja policijskega okoliša za občino Ribnica, je Dejanu Hudorovcu že nekaj po osmi uri povedal, da so trije romski osmošolci iz Goriče vasi zamudili pouk že prvi dan. Namesto v šolo so skočili v trgovino. »Tudi to je policijsko delo, morda širše kot sama preventivna akcija, a imamo skupen cilj: da otroci varno hodijo v šolo,« pravi Saša Janjič.