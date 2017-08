Človeška ribica na pragu izumrtja

LJUBLJANA – Medtem ko človeško ribico že dolgo in počasi, a vztrajno zastruplja onesnaževanje podzemnih voda, so strokovnjaki s področja jamske biologije nedavno odkrili, da to dragoceno žival, ki je simbol čiste narave in edina prava jamska dvoživka v Evropi, neposredno ogroža še nekaj mnogo hujšega. Gre za glivično okužbo, ki v zadnjem času dobiva nepredstavljivo velik obseg v svetovnem merilu. Na to v odprtem pismu ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen opozarja Igor Benko, predsednik Jamarske zveze Slovenije (JZS).

Okužba med dvoživkami

»Herpetolog Nino Kirbiš (Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica) ter strokovnjaka za človeške ribice prof. dr. Rok Kostanjšek z oddelka za biologijo biotehniške fakultete in Gregor Aljančič iz Jamskega laboratorija Tular oziroma Društva za jamsko biologijo se sprašujejo, ali človeški ribici grozi nenadno izumrtje. Poleg pomanjkanja praktičnih varstvenih ukrepov je pomembna ovira pri učinkovitem varovanju človeške ribice tudi njena nezadostna raziskanost,« pravi Benko.

