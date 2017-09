Človeška ribica izumira, država spi

Nedavno so izmerili, da so postojnski mladički dolgi že skoraj osem centimetrov. Foto: arhiv Postojnske jame

LJUBLJANA, POSTOJNA – Prejšnji teden so slovenski jamarji sprožili preplah in javnost seznanili, da enemu največjih naravnih čudes, človeški ribici, grozi izumrtje. Iz Azije se namreč prek Nizozemske proti jugu Evrope širi smrtonosna glivična bolezen, zaradi katere množično umirajo dvoživke, med njimi je tudi naša endemična človeška ribica. O nevarnosti so obvestili ministrstvo za okolje in prostor (MOP) z ministrico Ireno Majcen na čelu in od države zahtevali ukrepe, ki bi katastrofo preprečili. Opozorili so, da praktičnih varstvenih ukrepov še ni in da je zaščita človeške ribice zgolj formalna, v odprtem pismu so tudi predlagali, naj država določen odstotek od plačane koncesije, ki ga dobijo od Postojnske jame, nameni za ohranitev človeške ribice.

Ukrepe šele pripravljajo

In kako se je odzvala država? Lahko bi rekli, da precej mlačno. Ko smo MOP povprašali, kako resna se jim zdi grožnja z izumrtjem človeške ribice, ki je po zagotovilih jamarjev tik pred vrati, in kako nameravajo ukrepati, so nam poleg opisa bolezni, o kateri smo sicer na dolgo v Slovenskih novicah pisali že prejšnji teden, razložili, da je stalni odbor Bernske konvencije pred dvema letoma sprejel priporočila za preventivne ukrepe in nadzor, s katerimi je postavil okvir za dejavnosti na mednarodni ravni.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«