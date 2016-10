Človek, ki je izumil 20. stoletje

V četrtek, 20. oktobra, je Štihova dvorana Cankarjevega doma gostila premiero glasbeno-gledališke predstave Janeza Dovča s preprostim naslovom Tesla. Gre za domiseln, izviren in poučen projekt, ki nas popelje po devetih poglavjih življenja Nikole Tesle. S pomočjo glasbe, poskusov in citatov nam Dovč predstavi širok svet tega edinstvenega človeka, genija, ki ga ni uspelo zadušiti niti ameriški protipropagandi. O tem, za kako pomembno figuro gre, zgovorno priča dejstvo, da ga številni opisujejo kot človeka, ki je izumil 20. stoletje.



Janeza Dovča poznamo predvsem kot vrhunskega in uspešnega glasbenika ter vodjo založbe Celinka. V predstavi za vsako poglavje uporabi drugo nenavadno glasbilo. »Že od otroštva se ukvarjam z glasbo, po izobrazbi pa sem fizik, zato mi je bila misel na glasbo, inštrumente, frekvence in fizikalne pojave skozi prizmo fizike in posluh glasbe vedno zelo blizu. Ni naključje, da je ključni fizikalni pojav, v naravi in vesolju, fiziki in glasbi, ki se mu je Tesla morda celo najbolj približal, prav resonanca. Tesla, ki ni bil samo velik znanstvenik in izumitelj, temveč tudi mislec in humanist, je hotel služiti človeštvu, bil je glasnik sožitja med nemirno praktičnostjo zahoda in mirno modrostjo vzhoda, s prebliski intuicije in preračunljivostjo razuma pa je spajal tudi znanost in umetnost. Pogledi, ki so v teh časih več kot aktualni.« Zamisel o predstavi je dobil pred leti, ko je sam sestavil uglašeno Teslovo tuljavo, na katero bo zaigral tudi na predstavi. »To je bil povod, potem pa se je tuljavi pridružilo kar nekaj zanimivih inštrumentov, s pomočjo katerih želim predstaviti življenje in delo velikega izumitelja. Tako v predstavi poleg tuljave lahko slišite in vidite theremin, lasersko harfo, analogne sintetizatorje zvoka, mehanični sekvencer, ki ga poganja elektromotor in sva ga z očetom naredila prav za to predstavo, in še precej zanimivih reči.«



Eno izmed poslanstev predstave je nedvomno širjenje Teslovega poziva, naj prav vsi sodelujemo pri gradnji novega sveta, ki ne bo svet zatiranih in ponižanih, temveč svobodnih ljudi in narodov, enakovrednih v dostojanstvu in spoštovanju sočloveka. Dovč je za predstavo opravil obsežne predpriprave: »Poleg seznanjanja z vsebino, brskanja po člankih, knjigah in drugih virih, je bil velik izziv ukrotiti vse tehnološke izzive, ki so nam prišli naproti med ustvarjalnim procesom, nekaj pričakovanih ter veliko povsem nepredvidljivih. Naučil sem se ogromno novih stvari, saj smo pri predstavi uporabili nekatere od najsodobnejših tehnologij za povezavo glasbe in tehnike, kot je recimo programsko okolje max, mikrokontroler arduino, frekvenčni modulator za trofazni elektromotor in tako dalje.« K sodelovanju je privabil ekipo vrhunskih ustvarjalcev, tako se je pod režijo podpisal Marko Bratuš, pri scenariju je sodelovala Ana T. Kus, Tesli je glas posodil Alojz Svete, ženska glasova pa sta Petra Trobec in Jasna Klinc. Za kostume je poskrbela Dajana Ljubičić, narator pa je Gregor Budal. »Del ekipe so moji stalni sodelavci, s katerimi smo sodelovali že pri prejšnjih projektih, recimo pri glasbeni predstavi Jararaje z naslovom Trubar, in drugi trubadurji slovenske kulture. Za tisti bolj znanstveni del pa sem unovčil nekaj poznanstev iz študijskih časov. Kot zanimivost, enemu večjih poznavalcev Nikole Tesle pri nas, ki pri predstavi sodeluje tudi kot strokovni sodelavec, Andreju Deteli, sem v času, ko sem delal na Institutu Jožef Stefan, pomagal vzdrževati računalnik in programsko opremo.« Prvi dve uprizoritvi predstave sta bili v hipu razprodani, novi termini še niso določeni.