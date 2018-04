Župniku očital posilstvo in ga brutalno pretepel

Ropar je Modica pretepel in odkorakal z njegovim denarjem. FOTO: MARKO FEIST

Za pokoro naj mu izroči denar

Boštjan Modic je bil dolgoletni vodja župnije Višnja Gora, zelo priljubljeni župnik je bil tam med letoma 2001 in 2012, odtlej pa službuje v Starem trgu pri Ložu. Tudi tam imajo farani o njem zelo dobro mnenje, na lansko veliko noč so denimo uprizorili pasijon, ki ponazarja Kristusovo trpljenje in druge svetopisemske prizore. V njem je na hribu za župniščem zaigralo več kot 60 domačinov. O stresni izkušnji na letošnji velikonočni ponedeljek pa Modic noče dajati izjav, le potrdil nam je, da se je incident z neznancem zares zgodil. »Res ne bi rad govoril o tem, pa saj sem vse povedal že policistom. Predstavljajte si, da bi bili na mojem mestu. V zgodbi sem žrtev.«

Cerkniškim policistom je dejanje prostodušno priznal. FOTO: KLARA ŠKRINJAR

160 evrov je roparju izročil župnik.

Še sreča, da je bil trezen

Obljubil je, da pride na nedeljsko mašo, na kateri bo pred farani razkril resnico.

STARI TRG PRI LOŽU – Zaradi ropa se je zapahi znašel 31-letniiz Kranja. Policisti so mu odvzeli prostost, ko jih je poklical župnik iz Starega trga pri Ložu,, ter prijavil, da ga je neznanec na velikonočni ponedeljek brutalno pretepel v župnišču.Nekaj pred enajsto zvečer je pri vratih župnišča nekdo neumorno pritiskal na zvonec, župnik je menil, da človek potrebuje pomoč. Odprl je, neznanec naj bi ga prosil za denar, ko pa mu je odvrnil, da ga nima, se je začelo.Modic je poskušal zapreti vrata, moški pa ga je pograbil za rame in ga s pestjo udaril v glavo, zagrabil naj bi ga za vrat in davil, tako močno ga je dušil, da je skoraj izgubil zavest. Kričal naj bi nanj, zakaj ga je odslovil, kot da je nihče. Padla sta po tleh, napadalec pa naj bi si nataknil rokavice, s tal pograbil izvijač in duhovniku zagrozil, da ga bo zabodel, če ne bo zbrisal posnetkov nadzornih kamer.Vsiljivec naj bi ga porinil v spalnico, kjer je nadzorni sistem kamer, in od njega zahteval mobilni telefon. Ko je menil, da so posnetki zbrisani, je od župnika zahteval, naj prizna grde stvari, ki naj bi jih počel pred več leti (pozneje je omenjal neko domnevno posilstvo). Od Modica je naposled zahteval še, naj mu za pokoro izroči ves denar, ki ga ima. Ta mu je prestrašen izročil 100 evrov, a je ropar hotel še več in svojo zahtevo podkrepil z vihtenjem izvijača, zato mu je župnik dal še 60 evrov. Moški je nato le odšel.Modic se je napotil na policijsko postajo v Cerknico, kjer so takoj opazili, da je poškodovan, zato so ga po podaji ovadbe napotili v zdravstveni dom, kjer so ugotovili, da ima po glavi in prsnem košu več udarnin, ki sicer spadajo v svet lažjih telesnih poškodb.Ko so policisti Soviča aretirali, je pretepanje župnika odkrito priznal, odločno pa je zavrnil, da bi Modicu kar koli ukradel, saj da denarja ne potrebuje, ker ga ima več kot dovolj. Razlog za obisk župnika je bil po njegovih besedah popolnoma drugačne narave; nekaj dni prej naj bi namreč izvedel za domnevno posilstvo, zato se je 2. aprila z avtoštopom odpravil v Stari trg ob Ložu, da bi se o tem pomenil.Na vratih župnišča je pozvonil in počakal na župnika, ki mu je odprl vrata. Pobaral ga je, ali mu lahko pomaga, saj je bil s prijatelji, s katerimi so športali, potem pa so se sprli in so ga pustili v tem kraju. Prosil naj bi ga, ali mu pomaga priti do Ivančne Gorice. Župnik naj bi bil po Sovičevih besedah nesramen in vzvišen, odvrnil naj bi mu, da mu ne bo pomagal, in se je hotel vrniti v župnišče.Soviču naj bi v tistem padla tema na oči. Sam pri sebi naj bi pomislil »ti me boš jebal, pizda ti materina pokvarjena,« zgrabil je župnika, ga s pestjo boksnil v glavo, ga z roko zagrabil za vrat, dvignil ter nesel čez cel hodnik do stene, kjer ga je pribil nanjo in začel tolči po njem tako močno, da sta padla v sobo. Vsaj še sedemkrat naj bi ga boksnil s pestjo.Na kaj je Sovič mislil s tem, ko je od njega zahteval, naj mu odgovori, »kaj si delal narobe, povej mi, kaj si naredil,« župniku sicer ni razkril. Res pa je, je povedal osumljenec, da je s tal pograbil izvijač, duhovnu zapretil, da mu ga lahko zabije v nart, ter znova vprašal »zakaj si to naredil«. Modic naj bi ga rotil, naj ga preneha pretepati, na vprašanja o tem, zakaj je nekaj storil, pa spraševal »kaj sem pa naredil«.Sovič naj bi pograbil tudi sveto pismo in proti duhovniku siknil, da ga je sam prebral vsaj 20-krat, on pa zagotovo nikoli. Potem naj bi odšel, poslovil pa se je z besedami, da ima Modic še srečo, da ni prišel pijan, »ker ko dobim rdeče oči, me nihče ne umiri«. Podobno izjavo je podal tudi na zaslišanju, ko je rekel, da še dobro, da je bil trezen, sicer bi se dogodek kaj lahko končal tragično.Po incidentu se je z avtoštopom vrnil v Kranj, da bi za seboj zabrisal sledi, pa je vse, kar je imel na sebi med obiskom pri duhovniku v Starem trgu ob Ložu, zmetal v reko. Toda posnetki nadzornih kamer, ki snemajo vhod v župnišče, so se ohranili, storilčevi očitki na župnikov račun pa so preiskovalce kaznivih dejanj pripeljali do Tomaža Soviča, ki je tik pred odhodom župniku obljubil še, da pride tudi na nedeljsko mašo, na kateri bo pred farani razkril resnico. Toda ni več mogel priti, saj ga je že v soboto preiskovalna sodnica ljubljanskega okrožnega sodišča zaradi ponovitvene nevarnosti poslala v pripor. Osumljen je kaznivega dejanja ropa, preti mu do 10 let zapora. Očitano dejanje naj bi celo storil v času preizkusne dobe, ki je zanj tekla zaradi nekega drugega kaznivega dejanja z elementi nasilja.