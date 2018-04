Zmagoviti salamar mora dostaviti odojka

Na celodnevnemu (nočnemu) druženju so vsi primerki pošli.

Stroga komisija, stojita Boštjan in Barbara.

RIBNICA – Skupina prijateljev, sicer zapriseženih ljubiteljev salam iz Ribnice, je pred 18 leti, na prelomu tisočletja, v koči tamkajšnjega planinskega društva pri Sveti Ani, priljubljeni izletniški točki, pripravila prvo ocenjevanje teh mesnatih izdelkov. Od takrat vsako zadnjo soboto marca ali na začetku aprila k sv. Ani romajo trume izdelovalcev teh suhomesnatih dobrot, še več pa je onih, ki jih ta dogodek tako ali drugače privablja. »Tako poskušamo ohraniti tradicionalen način izdelovanja salam, vmes pa jim dodamo ocenjevalno 'začimbo'. Poleg ribniških salamarjev se ocenjevanja udeležujejo tudi okoliški, čedalje več podobnih snidenj pa v ničemer ne ogroža našega izvirnega srečanja, ki je, saj veste, suhorobarsko,« je dejal eden od pobudnikov tega druženjaVseh salam je bilo tokrat 28. Komisija, ki je vodil, v njej pa so bili šein, je ocenjevala videz, prerez, strukturo, okus, sestavo in aromo.»Na splošno je bila večina primerkov kakovostna, je pa imela ocenjevalna komisija tudi tokrat sorazmerno strog kriterij,« je dejal, ki od začetka pri pripravi ribniške salamijade sodeluje skupaj z Boštjanom ter njunimi partnericamiinNajbolje domače salame se izdelujejo oktobra, do ocenjevanja pa dozorevajo, kar je najzahtevnejši del postopka pri izdelavi. Svinjsko meso, ki je osnova, in goveje morata biti obrana vseh mren, poleg začimb žlahtnost salami dajejo tudi maščobe. »Zagotovo se v vseh izdelkih čutijo okusi, ki so majhne skrivnosti izdelovalcev salam,« je dodal Špičkov Lojz.Salama lahko prejme največ 20 točk. Tokrat noben proizvajalec ni segel tako visoko, je pa imela komisija zahtevno delo pri ocenjevanju najboljših. Po oceni je najkakovostnejšo salamo, prejela je 18,33 točke, prineseliz Globeli, po 18,16 točke sta prejeli salamiiz Goriče vasi iniz Gornjih Lepovč.Po ponovljenemu pregledu je Pucljev mesnati izdelek prejel boljše mnenje komisije. Sicer je s tem tekmovanjem povezana še ena posebnost. Od začetka namreč velja nepisano pravilo, ki se ga držijo vsi zmagovalci, da po razglasitvi izidov za osvojeno prvo mesto odkupijo flaškon z vinom za 30 evrov, dobra volja pa nalaga, da se prihodnje leto udeležijo srečanja in seboj prinesejo pečenega odojka., lanski zmagovalec iz Izlak pri Zagorju, tradicije ni prekinil, le da sta pojedino po strmi poti mimo Seljanove domačije iz doline v posebni posodi na 900 metrov visoko točko dostavila užitkarja,in