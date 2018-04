Zmagovalec večnega dvoboja Janša – Kučan je ...

FOTO: Obrazi

Lestvico 100 najvplivnejših Slovencev je sestavila žirija, v kateri je bilo 14 odgovornih urednikov, avtorjev in direktorjev iz vseh večjih slovenskih medijev. Postopek izbire je bil dvokrožen. Najprej so člani žirije vsak zase imenovali ljudi, ki so po njihovi oceni v letu 2017 pomembno vplivali na življenje v Sloveniji ali tudi širše. Prispelo je kar 784 nominacij za 394 osebnosti.



Nato so člani žirije v drugem krogu izmed osebnosti, ki so prejele dve nominaciji ali več, s tajnim glasovanjem izbrali 100 najvplivnejših Slovencev v letu 2017. Pri tem so vpliv definirali takole: »Oseba je v letu 2017 ključno oblikovala, tvorila, spreminjala področje, na katerem se profesionalno ali prostovoljno angažira. Na ta način je pomembno vplivala na življenje in delo ljudi, ki so na tem področju aktivni ali od njega odvisni. Oseba daje temu okolju močan pečat in je za to okolje visoko referenčna.«

LJUBLJANA – Najvplivnejši Slovenec lani je bil po izboru revije Obrazi košarkar. Posebnost letošnje lestvice najvplivnejših Slovencev, na kateri so politiki, gospodarstveniki, podjetniki, znanstveniki, kulturniki, humanitarci, medijski lastniki in direktorji, (sive) eminence, novinarji in televizijski voditelji, je, da na njenem vrhu kraljujejo športniki.Seveda pa na lestvici ne manjka uveljavljenih političnih imen. Najviše je predsednik državena osmem mestu, mesto pred njim je prva dama ZDA, Sevničanka. Na 19. mestu je kamniški župan, na 28. pa. Predsednik SDS je tako prehitel svojega verjetno največjega političnega tekmeca, nekdanjega predsednika države, ki se je znašel na 63. mestu. Med njima je na 35. mestu premier v odstopuCeloten seznam 100 najvplivnejših si lahko pogledate tukaj: