Zlatar bo dolg plačal s slikami

LJUBLJANA – Vedno lepo urejen gospod Tomislav Loboda, ki se v družbi lepotic zelo rad fotografira na različnih družabnih dogodkih, znan pa je tudi kot velik ljubitelj jaguarjev (mercedes je zanj, kot je povedal v nekem intervjuju, avto za mesarje), rad zahaja v svoj priljubljeni lokal v središču Ljubljane, le nekaj korakov od svoje zlatarne. V Platani tik ob Kongresnem trgu ga je bilo tako mogoče večkrat videti, kako je klepetal s prijatelji in znanci. Tudi s pevcem Janezom Benčino - Benčem. Zagotovo se je večkrat srečal tudi z lastnikom kavarne Milanom Hacetom in mu najverjetneje zaupal tudi tiste manj prijetne dogodke, ki so se mu zgodili. Na primer o ropu njegove zlatarne 11. oktobra 2012, kjer sta ga zlikovca pretepla z orodjem oziroma sekiro in mu poškodovala nekaj izložb. Na srečo je roparja kmalu zatem na Slovenski cesti prestregla policistka. Njegova poslovalnica je bila sicer tarča roparjev že dve leti pred tistim oktobrskim dnem.

25.000

evrov mora Tomislav Loboda še plačati Milanu Hacetu.

Morda mu je zaupal tudi kakšno podrobnost o svojih bivših ženah. Leta 2013 se je po odmevni peti ločitvi od takrat 44 let mlajše Katje Vinšek spet zaljubil. In sicer v takrat 29-letno Ksenijo Velič, ki mu je septembra istega leta stala ob strani v težkih trenutkih. Ko je bil zlatar na delu, so njegovo stanovanje povsem izpraznili, odnesli so tudi kovčke in obleke. Vse to je Lobodo tako pretreslo, da je moral zavoljo bolečin v prsih poiskati zdravniško pomoč. Preživel je infarkt. V sedem ur dolgem posegu so mu naredili pet obvodov.

Pogodb ne bere, le podpiše

Tisto leto je bilo očitno za Lobodo precej pestro, saj si je maja od Haceta izposodil 120.000 evrov. Zakaj je potreboval denar, nam tako Loboda kot Hace nista zaupala. Dejstvo pa je, da se o sposojeni vsoti nazadnje nista več sproščeno pogovarjala ob kavici v Platani, ampak kar na ljubljanskem okrožnem sodišču. Hace je pred sodnico Boženo Novak sedel na klop za tožnike, na nasprotno stran pa v vlogi tožene stranke Loboda. Slednji namreč ni v celoti odplačal kredita in Hace ga je tako tožil za 53.908 evrov.

Zlatarjeva nekdanja žena pravi, da je Loboda sicer dobrega srca, a da pogodb dostikrat sploh ne prebere, ampak samo podpiše.

Sodnica Lobodi, ker je manjkal na prejšnji obravnavi, ni dala priložnosti, da pove svojo plat zgodbe. Je pa prebrala pismo njegove nekdanje žene Zlatke Loboda, s katero se je razšel po 30 letih zakona leta 2008. Sporočila je, da je bivši mož sicer dobrega srca, a da ima lahkomiseln odnos do ljudi in da pogodb dostikrat sploh ne prebere, ampak samo podpiše.

Kaj več o pogodbi ni znala povedati niti zaposlena v Platani Barbara Kregar. »Vem, da mu je posodil denar, a točnega zneska ne poznam,« je odgovorila sodnici ter dodala, da je posojilne dogovore med Hacetom in Lobodo večkrat pisala, in sicer za različne zneske. Milan jo je včasih poklical, naj gre čez cesto po obresti k Lobodi. »Samo iskat sem šla kuverto in jo prinesla nazaj,« se je spominjala. Ali je šlo za zneske po 1200 evrov, pa ne ve, saj nikoli ni preverjala vsebine. Zgodba na sodišču se je nato hitro končala, saj sta obe strani sklenili dogovor in se sporazumno razšli.