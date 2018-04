Že trikrat napadel raznašalko Novic

Med stanovalci bloka smo poskušali izvedeti, kdo je človek, ki ga je raznašalka fotografirala. A v današnjem času je iluzorno pričakovati, da se bodo sosedje med seboj poznali.

LJUBLJANA – Objestnost nekaterih resnično ne pozna meja. Na enega takšnih je naletela tudi 32-letna., raznašalka časopisa, ki ga ravnokar prebirate. »Včeraj sem na naslov Zaloška 87a namenoma šla malo pozneje kot običajno, saj sem se hotela izogniti moškemu, ki me je napadel že trikrat,« ogorčeno pripoveduje. Anita svoje delo raznašalke opravlja na motorju. Tako kot običajno ga je parkirala, vzela časopise iz torbe in vstopila v preddverje bloka.»Videla sem ga, kako v rokah drži metlo, a sem ga ignorirala in časopise dajala v poštne nabiralnike. 'Gospa, kje je motor?' me je vprašal. Namerno sem ga preslišala in je vprašal še enkrat. Rekla sem, da je zunaj. Šel je ven, se vrnil in začel vpiti: 'Spizdi stran! Ti nisi poštar, spizdi stran!' Začela sem se tresti, res me je bilo strah, a sem brez besed še naprej polnila nabiralnike,« pripoveduje 32-letnica. Zunaj jo je pričakalo presenečenje. »Podrl je motor na tla, ga brcal in vse časopise raztresel po tleh. Vzela sem telefon in ga fotografirala, on pa mi je rekel, ali želim, da mi pozira. Rekla sem mu, da ga bom prijavila policiji. Iz motorja sta stekla bencin in olje,« pripoveduje Anita in dodaja, da jo je resnično zajela prava panika.Saj, poudarja sogovornica, ta napad ni bil prvi. Enkrat jo je napadel pozimi, ko »je skočil izza grmovja« na motor, da je skoraj izgubila ravnotežje in padla po tleh, pred včerajšnjim napadom pa tudi ta ponedeljek. »Najprej je mislil, da sem moški. Rekel je: 'Gospod, zakaj ne ugasnete motorja, tukaj zelo smrdi.' Zato sem šla nazaj in ga ugasnila. Zagrozil mi je, da če me vidi še enkrat, bo razbil motor. Tudi takrat sem se počutila ogroženo,« pripoveduje Anita, ki je raznašanje na tej lokaciji zaradi lastne varnosti zaključila. Neznanega storilca, ki ji je grozil, je prijavila na PP Moste. »Nisem videl, kaj natančno se je zgodilo, sem pa videl na tleh motor in razmetane časopise,« nam zaupa eden od sosedov, ki ni želel biti poimenovan. Človeka, ki naj bi stal za razdejanjem, na fotografiji ni prepoznal. Tako kot tudi ne ducat drugih stanovalcev.