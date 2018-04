Zdravnikom svetoval, da cviček uvrstijo med zdravilo

1955. je izšla knjiga Naš cviček.

Po več kot 60 letih znova natisnjena knjiga Naš cviček. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V cvičku je največ fiziološko zdrave vode, saj se skozi trte prečisti strupenih snovi, zaradi nižje vsebnosti alkohola je najlažje slovensko vino.

KOSTANJEVICA NA KRKI – »Cviček je sin dolenjske zemlje in njenega neba, rojen iz kipečega veselja in trpkega trpljenja, iz bridkosti izmučenih rok ter radosti sončnih goric,« je med drugim zapisaldavnega leta 1955 v knjigi Naš cviček, delu, ki je po zaslugi Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki znova ponatisnjeno.»Vse, kar piše v knjigi, še danes drži,« je na predstavitvi, ki je bila namenjena tudi počastitvi 25-letnice Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki in 90-letnice Vinarske zadruge Kostanjevica na Krki, ki je bila prva vinarska zadruga v Vinorodni deželi Posavje, dejal prim., dr. med, spec. internist. Je zdravnik z dušo in srcem, zagovornik tradicionalnih živil, ki so na neki način tudi zdravila, predvsem cvička in medu. Kapšev prispevek pri promociji cvička je neprecenljiv, saj je poudarjal, da je vino, predvsem cviček, hrana in zdravilo, o čemer je napisal več prispevkov in knjig. Pa ne samo to, slovenskemu zdravniškemu društvu je svetoval, da cviček razglasijo za zdravilo v količini do 2,5 dl ob ali po jedi.