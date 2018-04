Zapustil Cerarja, njegovi so mu obrnili hrbet

LJUBLJANA – Poslanec Branko Zorman je zaradi padca novele zakona o igrah na srečo izstopil iz SMC. Novelo so zavrnili današnjem vnovičnem glasovanju v DZ. Kot je povedal za STA, so prav poslanci te stranke pripomogli k današnjemu padcu zakona, stranka pa po njegovih besedah ni več tista, v katero je vstopil pred štirimi leti. Zorman je povedal, da je bil po današnji zavrnitvi zakonske novele, ki jo je pripravil in ki bi liberalizirala trg športnih stav, negativno presenečen in razočaran, predvsem nad kolegi iz SMC, ki so glasovali proti ali so se glasovanja vzdržali. Zahvalil pa se je vsem, ki so podprli zakon, ki je bil po njegovem prepričanju dober za državni proračun, slovenski šport in invalidske organizacije. Že pred današnjim vnovičnim glasovanjem je zatrdil, da bi s sprejetjem zakona odpravili sistemsko anomalijo, ki hromi zadostno financiranje športa in onemogoča normalno delovanje športnih organizacij, prispevali k dodatnim prihodkom, namenjenim humanitarnim in invalidskim organizacijam, ter izrazili nestrinjanje s sistemsko korupcijo, ki vlada na tem področju.



Del poslancev SMC je zakon podprl, prav tako kot poslanci SDS in nepovezani poslanci. Zakon je na koncu podprlo 35 poslancev, 26 pa jih je bilo proti. To ni bilo dovolj za vnovično potrditev po vetu državnega sveta.