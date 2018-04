Žalska pirfontana začela svojo tretjo sezono

FOTO:

Slovenija je 5.proizvajalka hmelja na svetu

Na šestih pipicah od osmih lahko ljubitelji okušajo predvsem piva, ki jih varijo zasebne pivovarne v manjših, butičnih količinah, v vseh pa je slovenski hmelj, saj je naša država peta največja proizvajalka hmelja na svetu.

Fontana piv Zeleno zlato, ki je v Žalcu zrasla kot poklon hmeljarski dediščini Spodnje Savinjske doline in Žalca, je že odprla tretjo pivsko sezono. Na šestih pipicah od osmih pa lahko ljubitelji pokušajo predvsem piva, ki jih varijo zasebne pivovarne v manjših, butičnih količinah, v vseh pa je slovenski hmelj, saj je naša država peta največja proizvajalka hmelja na svetu. Hmelj pa je tista začimba, ki daje pivu okus in prepoznavno noto. Odprtje so popestrili člani skupine Tabu, ki so z veseljem pokusili tudi vso letošnjo ponudbo, katero jim je bilo najbolj všeč, pa so zadržali zase.Iz pipic trenutno pritečejo svetlo pivo kukec, ki se imenuje po, lastniku pivovarn v Žalcu in Laškem in ga izdeluje Pivovarna Laško Union, pa zeleno haler pivo zasebne pivovarne Haler iz Olimja pri Podčetrtku, ki ga sicer ponuja samo na svoji domačiji. Pokusiti je mogoče tudi lokoviško pivo iz hmelja golding, ki so ga pridelovali na kmetiji Pr' Krajnk v Lokovici od leta 1950 do 1972 in so ga vedno obirali ročno, sušili pa v domači sušilnici. Karamelni okus ima pivo svarun, ki ga vari štajerska butična pivovarna Lobik, kamniška pivovarna Mali grad pa vari pivo z nenavadnim imenom pale ale, ki je plod dolgoletnega eksperimentiranja, nenehnih izboljšav in poglobljenega razumevanja narave fermentacije in zorenja te prastare pijače.Ko so predniki družinepred 120 leti zasadili prvi hmelj, se je v osrčju Spodnje Savinjske doline začela pisati tudi zgodba mikropivovarne Green Gold Brewing, na eni od pipic žalske fontane pa je mogoče pokusiti njihovo pivo, imenovano kombajn. V Žalcu so želeli obstoječo zgodovino povezati s sedanjostjo in postaviti temelje zanimive turistične zgodbe za prihodnost, kar jim je s postavitvijo fontane piv Zeleno zlato, ki je zasnovana kot hmeljeva kobula in stoji sredi mestnega parka, tudi uspelo. In to na pobudo takratnega predsednika Zveze turističnih društev Občine ŽalecGradnja fontane se je začela aprila 2016, še isto leto ob prazniku občine Žalec pa so jo odprli. Kar takoj je požela veliko zanimanje tako domačinov kot turistov, saj so samo v prvih dveh mesecih našteli 36.000 obiskovalcev in pokuševalcev.