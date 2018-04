Začelo se je: v Ljubljani izvedli prvo plačilo s kriptovaluto

LJUBLJANA – V poslovno-nakupovalnem središču BTC City Ljubljana so danes izvedli prvo testno plačilo s kriptovaluto v fizičnem svetu. Predsednik uprave družbe BTC Jože Mermal je skupaj s soustanoviteljema platforme Eligma Dejanom Roljičem in Matejem Gregorčičem v Vodnem mestu Atlantis izvedel plačilo s kriptovaluto bitcoin.



Plačilo je bilo izvedeno prek sistema Elipay za plačevanje s kriptovalutami, ki trenutno omogoča testna plačila, nakazila in prenose s kriptovalutama bitcoin in bitcoin cash. V prihodnosti bodo transakcije mogoče tudi z drugimi kriptovalutami, so sporočili iz BTC. Vodnemu mestu Atlantis bodo pri plačilih v kriptovalutah kmalu sledili tudi drugi ponudniki blaga in storitev v BTC Cityju, njihovo število naj bi se po načrtih do konca leta povzpelo nad 100. Kmalu tudi v več trgovinah po državi Že ta mesec bo tovrstno plačevanje mogoče tudi v Športnem centru Millenium in restavraciji City. Pisma o nameri za integracijo plačilnega sistema EliPay so sicer v BTC podpisali s številnimi partnerji na širšem območju BTC Cityja, predvsem s trgovci.



Z današnjim prvim plačilom s kriptovaluto se je v BTC Cityju začelo testno obdobje, v katero bodo vključeni omejena skupina testnih uporabnikov na eni strani ter ponudniki izdelkov in storitev na drugi. Med njimi so Big Bang, Bijoux modni dodatki, Sportina, Tomas Sport, Vodno mesto Atlantis, restavracija diVino, restavracija City in Športni center Millenium.



Sistem Elipay za plačevanje s kriptovalutami je ena od ključnih funkcionalnosti platforme Eligma, ki temelji na umetni inteligenci in tehnologiji veriženja podatkovnih blokov. To razvija istoimensko podjetje, ki ga je pred nekaj meseci ustanovila družba BTC skupaj s skupino mladih in izkušenih strokovnjakov. Od aprila deluje tudi lastno zagonsko podjetje BTC Phoenix, ki bo z Eligmo razvijalo tehnološko napredne rešitve, namenjene obiskovalcem BTC Cityja.

Prvo plačilo s kriptovaluto zunaj spleta po Gregorčičevih besedah pomeni velik korak naprej v pluralizmu potrošništva in načinov plačevanja.