Začelo se je: »Ne drugi, dvojni tir po trikrat nižji ceni!«

Prvič se bo zgodilo, da bodo volivci o enakem zakonu na referendumu odločali dvakrat. Pobudnik referenduma Vili Kovačič je izid glasovanja septembra lani uspešno izpodbijal na vrhovnem sodišču, ki je razveljavitev prvega glasovanja na podlagi odločitve ustavnega sodišča med drugim argumentiralo s tem, da je vlada vodila nepošteno enostransko kampanjo, za kar pa ne bi smela porabiti proračunskih sredstev.

V kampanjo (le) kot predsednik SMC

LJUBLJANA –Mesec dni pred ponovljenim glasovanjem na referendumu o zakonu o drugem tiru je danes uradno stekla referendumska kampanja. Pobudnik referendumase nadeja poštene kampanje, predsednik SMCpa izpostavlja pomen projekta za prihodnost Slovenije. Oba sta volivce pozvala k čim večji udeležbi na ponovljenem glasovanju.Kovačič je ob začetku referendumske kampanje izpostavil, da bo udeležba na ponovljenem glasovanju, ki bo 13. maja, ključna. Kritičen je bil do odločitve ustavnega sodišča, ki je zavrnilo njegovo pobudo, s katero si je prizadeval za združitev datuma s parlamentarnimi volitvami.Pobudnik referenduma zagovarja alternativno različico projekta drugi tir, ki jo bodo v ponedeljek predstavili v prostorih državnega sveta. »Mi smo ne za drugi tir, ampak za dvojni tir po trikrat nižji ceni, ki bo dvakrat hitreje zgrajen in brez škode za ljudi in okolje,« je ponovil.Cerar je medtem ob začetku kampanje izpostavil pomen nove železniške povezave med Koprom in Divačo za prihodnost Slovenije. V kampanji sicer premier, ki opravlja tekoče posle, nastopa kot predsednik SMC.V izjavi ob robu mednarodne konference o konceptu pametnih vasi na Bledu je prvak največje parlamentarne stranke izrazil ponos, da bo v kampanji nastopal kot njen predsednik, saj je SMC po njegovem prepričanju zagotovo tista, ki je med vsemi doslej najbolj prepoznala pomen drugega tira za prihodnost Slovenije in ki najbolj razume »številne druge dimenzije slovenske prihodnosti«.