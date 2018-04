Z vlakom brezplačno na Vseslovenski sejem

Starodavni sejem

Sejem bil je živ, a v petek, soboto in nedeljo od 20. do 22. aprila bo pomladansko živahen.

Cirkus, kiparjenje z motorko in vožnja s helikopterjem

Nastopili bodo priznani slovenski glasbeniki in umetniki. FOTO: Vseslovenski sejem

Malica na vlaku Za bralce Slovenskih novic bo brezplačen prevoz z vlakom v obe smeri na rednih progah, iz Ljubljane in Novega mesta. Vse potnike bo v soboto na vlaku čakala brezplačna malica, zabavali vas bodo animatorji in harmonikar. Na postaji v Radohovi vasi vas bodo pričakali brezplačni avtobusi, ki vas bodo odpeljali na Vseslovenski sejem pomlad 2018, ta je od železniške postaje oddaljen le 2,5 kilometra. Brezplačno vas bodo avtobusi odpeljali tudi nazaj na postajo (po urniku).

Vozni red vlakov Ljubljana–Radohova vas: Ljubljana 9.30, prihod v Radohovo vas ob 10.22. Povratek iz Radohove vasi ob 16.41, prihod v Ljubljano ob 17.37. Novo mesto–Radohova vas Novo mesto 13.22, prihod v Radohovo vas ob 14.01. Povratek iz Radohove vasi ob 18.17, prihod v Novo mesto ob 18.58.



Vlak ustavlja tudi na vmesnih postajah po rednem voznem redu. Dodatne informacije glede voznega reda vlakov dobite na prodajnih mestih Slovenskih železnic; na spletni strani www.slo-zeleznice.si; na plačljivi številki 1999 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.



Dodatne informacije glede sejma dobite na plačljivih številkah 070 892 792 in 041 337 484.

LJUBLJANA – Spoštovane bralke in bralci Slovenskih novic, med 20. in 22. aprilom bo v Šentvidu pri Stični v okolici Gostilne Pri Japu ponovno zaživel Vseslovenski sejem pomlad 2018, na katerega bomo Slovenske novice v sodelovanju s Slovenskimi železnicami peljale 400 izžrebanih bralcev.Dvesto srečnežev bo sedlo na vlak v Ljubljani, drugih 200 v Novem mestu. Izstopili bodo na železniški postaji v Radohovi vasi, kjer jih bo čakal brezplačni avtobus in jih odpeljal do 2,5 kilometra oddaljenega sejma. Enako vas bo, spoštovani bralci, peljal nazaj na postajo.Gre za vsesplošni sejem, kjer na stotine razstavljavcev in ponudnikov iz Slovenije in tujine predstavlja najširši spekter dejavnosti; od kmetijstva, mehanizacije, domače obrti, motociklizma, kolesarstva, vse za dom in šport do obrti, gradbeništva, avtomobilizma, turizma in prostega časa, hkrati pa se predstavljajo tudi občine, društva in drugo. Organizator tako obnavlja srednjeveško tradicijo iz leta 1140, ko je imel Šentvid pri Stični kar tri sejme v letu. Čeprav je leta 1360 avstrijski vojvodaprepovedal sejmarjenja, se Šentvidčani niso dali in so sejmi v kraju potekali vse do druge svetovne vojne.Da je kraj pri Stični še danes privlačna točka za obiskovalce sejma, dokazuje lanski obisk, ko je jesenski sejem med 13. in 15. oktobrom obiskalo kar 27.000 ljudi. Imeli so kaj videti.A tokrat organizator pripravlja še pestrejšo ponudbo. Poudarjajo, da je sejem namenjen vsem generacijam, vsem profilom, tako mehanikom, lesarjem in kuharjem kot gospodinjam, vinogradnikom in kmetom, zlasti pa je prijazen do družin.Velik predel sejma zajemajo igrala in med igralno animacijo bodo najmlajši izdelovali zapestnice, verižice, spoznali pravega viteza, lahko si bodo nadeli viteško opremo, spoznali prvakinjo v lokostrelstvu in se tudi sami preizkusili v tej veščini. Zanje so pripravili cirkuško predstavo, vozili se bodo z avtomobilčki.Za lesarje in umetniško nadarjene bo zanimivo tekmovanje v kiparjenju z motorko. Svojo veščino bodo pokazali kovači, lastniki starodobnikov bodo na ogled postavili svoje več desetletij stare avtomobile, motoristični navdušenci pa se bodo lahko podružili z našim šampionom, prisoten bo celoten TEAM GAJSER, ki bo z motokros skoki uprizorili pravi šov.A to še ni vse, obiskovalci se bodo lahko za pičlih 50 evrov popeljali s helikopterjem, kar je svojevrsten užitek.Po sejmu bo vozil tudi turistični vlakec. Vse to zastonj razen vožnje s helikopterjem.Čez dan in zvečer nas bodo zabavali, Victory, Ljubavnici, Ansambel Smeh,, Okrogli muzikanti in mnogo drugih.Povejmo, da je tudi parkirišče pri sejmu brezplačno. Pohitite in čim prej izpolnite kupon, zagotovo tudi vas čaka sreča, da boste izžrebani, in v soboto, 21. aprila, vas bomo popeljali z vlakom na sejem.