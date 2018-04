Vse poti vodijo k Joštu

Notranjost cerkve

Kranjčani in okoličani se ob prvem maju srečujejo na Svetem Joštu.

Stara razglednica Svetega Jošta

Na vrhu 847 metrov visokega hriba je cerkev sv. Jošta, zgrajena v baročnem slogu. Sveti Jošt nad Kranjem ali po krajše Jošt je le nekaj minut iz središča mesta in je zelo priljubljena prvomajska točka.Izhodiščnih točk, ki vodijo na vrh, je kar precej. Ob vznožju je parkirišče, kjer lahko pustite avtomobil. Višje ob cesti je še nekaj manjših parkirišč, od koder pot peš nadaljujete v gozd in do vrha. Poetično bi lahko rekli, da je Jošt prepleten s sto potmi, ki vedno vodijo na vrh. Kolikor izhodišč, toliko poti do vrha.Če boste začeli ob vznožju, s parkirišča zavijte desno na golo pobočje, ki je posuto z daljnovodi. Pot se bo razcepila na več potk. Dokler se boste držali leve smeri, ni skrbi, da bi se izgubili. Če spet pridete do glavne ceste, ob prvi priliki zavijte nazaj v gozd in nadaljujte navkreber.Pot se do vrha še nekajkrat razcepi, vendar je vseeno, katero izberete, dobro je označena z markacijami in kažipoti. Dobra novica za vse, ki niste ljubitelji hoje v hribe: do vrha se lahko pripeljete tudi z avtomobilom.Poleg čudovite narave, razgleda in svežega zraka lahko opazite kar več zanimivosti. Ena izmed poti vodi mimo ročno izdolbenega debla v obliki krokodila, ki je včasih služil kot vodnjak. Danes je izvir pitne vode za njim.Odlična točka za postanek je tudi malo naprej pri kapelici, kjer vas prav tako čaka manjši vodnjak s svežo vodo. Na vrhu je poleg gostišča, Krekovega doma, Finžgarjevega doma, kapele Marije Snežne in taborniškega doma Puščava cerkev sv. Jošta. Med romarji je priljubljena, saj je znana po svetih stopnicah, ki so zgrajene iz kamenčkov svetih stopnic iz Rima.Na prelomu v 17. stoletje so pod vrhom gore postavili nadstropno zidano hišo, imenovano Puščava, z zanimivimi freskami. Blizu sta tudi kapelici. Prva je pri svetem studencu, kjer so se romarji odžejali, pomolili in nadaljevali pot na vrh. Druga je pri Puščavi, vanjo pa so romarji polagali lesene križce, ki so jih naredili med potjo.Leta 1899 je na gori služboval pisatelj in duhovnik. Pred prvo svetovno vojno jena Joštu prirejal srečanja za izobražence, danes pa se tu ob prvem maju srečujejo delavci, ob večjih cerkvenih praznikih pa romarji.Na Joštu je gostišče, ki vam poleg odlične hrane ponuja prelep razgled. Vsak dan (razen ob ponedeljkih in torkih, ko je kuhinja zaprta) ponujajo jedi na žlico, štruklje in zavitke. Ob koncu tedna je ponudba najbolj pestra, saj pripravijo širok nabor sezonskih jedi.