Vrh SDH razpolovljen: Glavina v upravi ostala sama

Po naših zanesljivih informacijah je članica uprave SDH-japravkar odstopila. Kot navajajo naši dobro obveščeni viri, se je za odstop odločila iz osebnih vzrokov.V upravi SDH-ja tako ostaja le še(javnost jo pozna predvsem po lepih, dolgih nogah ), čeprav bi po zakonu v upravi morali sedeti trije člani.Do odstopa je prišlo po nekaj viharnih mesecih v vrhu SDH. Spomnimo: tik pred božično-novoletnimi prazniki so jima nadzorniki bogato zvišali plačo (Glavina naj bi dobivala več kot 15 jurjev bruto), a so potem po pritisku javnosti namero spremenili oziroma sta obe šefici sporočili, da se spornim aneksom odpovedujeta Nadzorniki poleg tega konec marca zaradi internih nesoglasij in političnih preigravanj med SD in SMC niso imenovali tretjega člana uprave: med kandidati je bil nekdanji prvi slovenski pivovar